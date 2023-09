Ngày 19/9, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1975, ở Chương Mỹ) mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào 1h30 ngày 27/3/2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy PC04, Công an Hà Nội kiểm tra phát hiện quán karaoke Kingdom ở Thạch Thất (Hà Nội) có dấu hiệu tội phạm chứa chấp, tổ chức việc sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã đưa vợ chồng chủ quán là anh Đoàn Văn Tùng và chị Phùng Thị Mai Hương cùng các nhân viên về trụ sở để làm việc.

14h cùng ngày, Phòng PC04 đưa anh Tùng về quán để thi hành lệnh khám xét. Lợi dụng sơ hở, người này đã bỏ trốn lên Hòa Bình.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: NH

Do có quan mối quan hệ thân quen với bị cáo Hà nên anh Tùng gọi cho bị cáo để nhờ Hà gọi cho mẹ ruột là bà phạm Thị Mùi dặn bà lo ''chạy án''. Sau đó anh Tùng đến Công an Hà Nội đầu thú. Ngay ngày hôm sau, Công an Hà Nội ra quyết định tạm giữ đối với anh Tùng về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi biết anh Tùng bị tạm giữ, ngày 29/3/2022, bị cáo Hà đến gặp mẹ anh Tùng. Bị cáo nói: “Hà có các mối quan hệ có thể đề cập được với Ban GĐ Công an TP Hà Nội lo cho Tùng được tại ngoại”. Bà Hà bảo bà Mùi lo 3 tỷ đồng để bị cáo “nhấc Tùng ra”.

Trong các ngày 30, 31/3/2022, bà Mùi và chị Mai Hương đã chuyển cho bị cáo Hà 3 tỷ đồng để lo cho Tùng được tại ngoại. Sau khi nhận tiền, bị cáo chi tiêu cá nhân và không làm việc gì giúp anh Tùng được tại ngoại như cam kết.

Ngày 3/4/2022, bị cáo đến nhà gặp bà Mùi báo là Tùng không được về, phải tạm giam 3 tháng và cam kết trong 3 tháng sẽ lo cho anh Tùng được tại ngoại.

Lúc này, bà Mùi và chị Hương không đồng ý, yêu cầu trả lại tiền nhưng bị cáo không trả. Vì vậy, ngày 23/6/2022, bà Mùi có đơn trình báo ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) về hành vi lừa chạy án của bị cáo Hà.

CQĐT còn làm rõ, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, bà Hà nảy sinh ý định chiếm đoạt ô tô Lexus trị giá 1,7 tỷ đồng của chị Mai Hương.

Cụ thể, ngày 15/5/2022, bị cáo nói dối mượn ô tô của chị Hương 2 ngày để về quê. Sau khi mượn được xe, bị cáo mang ô tô trên bán.

Khi mua bán, do bà Hà chưa có giấy tờ gốc nên người mua là anh Vũ Hoàng Sỹ (SN 1970, ở Hà Đông, Hà Nội) chỉ trả trước 850 triệu đồng và thỏa thuận trong vòng 1 tháng, bị cáo bàn giao giấy tờ xe thì anh Sỹ trả nốt số tiền còn lại. Nhận tiền xong, bị cáo giao xe cho anh Sỹ rồi đi về.

Nhiều lần đòi xe không được, chị Hương làm đơn trình báo Cơ quan điều tra. Sau khi biết Cơ quan điều tra đang truy tìm và xe do bà Hà chiếm đoạt, anh Sỹ đã giao nộp ô tô cho công an.

Cáo trạng xác định bà Hà lừa đảo chiếm đoạt tổng số 4,7 tỷ đồng.