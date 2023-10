Sáng 13/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã bắt giữ Bùi Thế Hữu (SN 1981, ở Hưng Yên). Hữu nghi can bị công an truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi can bị công an bắt. Ảnh CACC.

Trước đó, ngày 18/8/2021, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.L. (SN 1986, ở huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) về việc bị Bùi Thế Hữu lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2020, chị Đ.T.L. có nhu cầu nhập thực phẩm nội tạng trâu bò. Qua mạng xã hội, chị L. quen biết với Bùi Thế Hữu cùng 2 người đàn ông khác. 3 người này đã dẫn chị L. đi xem hàng tại Hải Phòng.

Nhưng do hai bên không đạt được thỏa thuận, giao dịch của chị L. với chủ hàng không thành công. Đến ngày 4/1/2021, dù không biết gì về 2 container thực phẩm tại Hải Phòng, Bùi Thế Hữu đã gọi điện thoại, đưa ra thông tin gian dối để thỏa thuận với chị L. mua hàng, đồng thời nhiều lần yêu cầu chị L. chuyển tiền.

Sau khi nhận được hơn 1 tỷ đồng, Hữu mang đi trả nợ và chi tiêu cho cá nhân và bỏ trốn khỏi địa phương.