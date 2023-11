Chương trình truyền hình thực tế KOC Vietnam 2023 trở lại với chủ đề Best version of myself (tạm dịch: Phiên bản tốt nhất của chính mình).

Đồng hành cùng 20 thí sinh xuyên suốt cuộc thi là 2 master (giám khảo) Luna Đào và Mai Ngô. Master mùa giải trước - Hoa hậu Kỳ Duyên năm nay đảm nhận vai trò host.

Ca sĩ Luna Đào (nghệ danh cũ: Đào Bá Lộc) gây chú ý vì hiếm hoi tham gia chấm thi chương trình truyền hình thực tế. Cô nhận nhiều câu hỏi từ giới truyền thông, nhất là xoay quanh vấn đề năng lực và kinh nghiệm ngồi ghế nóng.

Luna Đào thừa nhận người mẫu Mai Ngô nhiều kinh nghiệm hơn mình khi từng tham gia một số chương trình truyền hình thực tế với vai trò từ thí sinh đến giám khảo.

Ca sĩ Luna Đào.

Dù vậy, cô tự tin 'có những giá trị tiệm cận với điều thí sinh cần'. "Định giá tên tuổi và công việc của tôi trên thị trường đã trả lời rõ ràng cho câu hỏi 'Năng lực và kiến thức của Luna Đào thế nào để dạy thí sinh?'. Ngoài những gì mang đến cuộc thi, tôi háo hức nhận lại những giá trị mới mẻ, hay ho từ Kỳ Duyên, Mai Ngô cũng như các thí sinh", ca sĩ nói.

Đại diện ban tổ chức nói thêm master không nhất thiết có chuyên môn sâu về mảng KOC mà đòi hỏi tư duy, chiến lược, sự am hiểu nhãn hàng và thị hiếu và khả năng huấn luyện.

Trước câu hỏi phong cách xéo xắt đặc trưng sẽ được điều chỉnh thế nào để tránh gây tổn thương người khác trong cuộc thi, Luna Đào phản hồi: "Từ nhỏ, tôi quen đóng vai hung thủ rồi. Tuy nhiên, tôi ở đây với tinh thần học hỏi, làm mới mình.

Tôi đã dự liệu hết tình huống có thể xảy ra, mong rằng ngay cả khi chúng không như mong đợi vẫn để lại trong chúng ta những kỷ niệm đẹp.

Nhiều điều khó nói đúng sai nhưng tôi tin mình đã tốt hơn trước đây. Hiện tại, tôi bớt sợ sai để sống chân thật và mang đến mọi người những điều tốt đẹp".

Từ trái sang: Luna Đào, Kỳ Duyên và Mai Ngô.

Luna Đào hiện sẵn sàng cho vai trò master, muốn cộng hưởng, đóng góp cho chương trình. "Mùa 1 dường như khá nhẹ nhàng nhưng mùa này sẽ không vậy nữa", theo cô.

Hoa hậu Kỳ Duyên - master mùa giải đầu tiên đang háo hức với vai trò mới. Theo cô, host mang trách nhiệm kết nối thí sinh và chương trình, truyền tải thông tin nhanh và chuẩn xác, thậm chí sát sao thí sinh hơn master.

20 thí sinh của KOC Vietnam 2023 gồm một số cái tên nổi bật, được hàng triệu đến chục triệu người theo dõi trên TikTok, YouTube.

Tập 1 dự kiến lên sóng tối 3/11 với chủ đề Một mất, một còn. Giám khảo khách mời là siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Ngoài thi chuyên môn, chương trình còn cung cấp kiến thức và tiết lộ một số góc khuất về nghề KOC.

KOC là từ viết tắt của cụm Key Opinion Consumer, tạm dịch "người tiêu dùng chủ chốt" hay những người tiêu dùng có sức ảnh hưởng trên thị trường.

Cụ thể, KOC sẽ dùng thử sản phẩm, dịch vụ trên thị trường rồi đưa ra nhận xét, đánh giá, qua đó giới thiệu với cộng đồng người tiêu dùng. Vì vậy, KOC được gọi là nghề định hướng hành vi tiêu dùng.

Công việc này nổi lên tại Trung Quốc khoảng năm 2019, sau đó lan rộng ra các nước châu Á và phương Tây, trở thành kênh tiếp thị phổ biến rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube...