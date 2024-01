Thanh tra TP.HCM vừa công bố kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND Q.5 trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn. Thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến năm 2022.

Quận 5 là quận trung tâm của TP.HCM, gồm 14 phường với tổng diện tích 4.270m2. Theo thống kê năm 2022, dân số của quận là 140.091 người.

Thời kỳ thanh tra, trên địa bàn Q.5 có tổng cộng 17 dự án bất động sản được phê duyệt trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng nhưng chậm triển khai.

Dự án Dragon Riverside City vi phạm xây dựng, chủ đầu tư đã nộp phạt, tháo dỡ một phần vi phạm và ngưng thi công từ năm 2019 đến nay. (Ảnh: A.P)

Trong đó, có 4 dự án đang tạm dừng thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM. Đó là dự án Dragon Riverside City tại số 628-630 Võ Văn Kiệt, P.1; chung cư Tam Đức Plaza tại số 926 Võ Văn Kiệt, P.5; khu phức hợp tại số 152 Trần Phú, P.4; chung cư 727 Trần Hưng Đạo, P.1.

5 dự án đang được các sở, ngành tham mưu giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện, gồm: Dự án chung cư Soái Kình Lâm, P.4; trung tâm thương mại tại số 66 Tân Thành, P.12; khu liên hợp Tản Đà - Hàm Tử, P.10; dự án cao ốc Cholimex tại số 629B-631-633 Nguyễn Trãi, P.11; khách sạn SaDaco tại số 635 Nguyễn Trãi, P.11.

8 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, đó là: Dự án chung cư 147 Nguyễn Chí Thanh, P.12; chung cư 258 Lê Hồng Phong, P.4; khu phức hợp tại số 316 Hàm Tử, P.5; cao ốc tại số 63 Nguyễn Duy Dương và số 65 An Dương Vương, P.8; Trung tâm thương mại tại số 100 Hùng Vương, P.9; khu phức hợp 606 Trần Hưng Đạo, P.2; trung tâm thương mại kết hợp nhà ở tại khu vực chợ Vật tư đường Đỗ Văn Sửu, Q.5.

Trong số những dự án bị chậm triển khai nói trên có dự án Cao ốc văn phòng và căn hộ tại số 63 Nguyễn Duy Dương và số 65 An Dương Vương do Công ty CP Đầu tư An Đông làm chủ đầu tư. Đây là công ty thuộc “hệ sinh thái” Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo Thanh tra TP.HCM, kết quả xác minh cho thấy, giai đoạn 2015-2022, UBND Q.5 đã có nhiều thiếu sót trong việc lập, thẩm định và trình phê duyệt, triển khai thực hiện đối với các đồ án quy hoạch trên địa bàn.

Cụ thể là 5 Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Liên Phường; Đồ án quy hoạch phân khu liên phường 2, 3, 4; điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Liên Phường 5, 6, 10.

Đối với việc quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt, giai đoạn 2017-2022, UBND Q.5 cấp 1.665 giấy phép xây dựng. Kiểm tra ngẫu nhiên 100 hồ sơ, Thanh tra TP.HCM phát hiện một số sai sót như: 9 giấy phép được cấp trễ hạn; 2 hồ sơ thiếu thành phần; 2 hồ sơ vượt cao độ cho phép...

Bên cạnh đó, UBND Q.5 đã ban hành 84 quyết định xử phạt hành chính về vi phạm trật tự xây dựng nhưng đến nay chỉ có 44 trường hợp đã thực hiện, còn 39 trường hợp chưa khắc phục hậu quả.

Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên 59 công trình thì có 56 công trình đã hoàn thiện. Trong số này có 7 công trình có phát sinh thêm phần diện tích vi phạm mới nhưng chưa được xử lý.

Để xảy ra những thiếu sót, vi phạm như nói trên, theo Thanh tra TP.HCM, lãnh đạo UBND Q.5 được phân công phụ trách lĩnh vực chịu trách nhiệm chính. Trong đó, Chủ tịch UBND Q.5 thời kỳ thanh tra phải chịu trách nhiệm chung với vai trò người đứng đầu.