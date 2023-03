Biểu cảm của bà Obama trong lễ nhậm chức của ông Trump. Ảnh: Reuters

Hãng tin CNN dẫn lời bà Obama cho biết, bà suy sụp ngay sau khi rời lễ nhậm chức của ông Trump vì cảm xúc dâng trào lúc rời nơi sinh sống suốt 8 năm. "Khi những cánh cửa đóng lại, tôi khóc suốt 30 phút, khóc không thể kiểm soát được vì đó là điều mà chúng tôi đã cùng nhau cố gắng suốt 8 năm", bà Michelle Obama đề cập tới chuyến đi cuối cùng trên chuyên cơ của Tổng thống.

Tiết lộ mới nhất của bà Obama xuất hiện trong một đoạn clip của chương trình "The Light Podcast" của bà, phát sóng vào ngày 7/3. Đoạn posdcast trên xuất phát từ chuyến đi giới thiệu cuốn sách thứ ba của bà Michelle Obama. Cuốn "The Light We Carry" phản ánh cách bà xử lý các mối quan hệ, sự thiếu tự tin và lo lắng trong một số thời điểm.

"Sau lễ nhậm chức - và chúng tôi biết đã tham dự lễ nhậm chức của ai - ngày hôm đó thật xúc động vì nhiều lý do khác nhau. Chúng tôi rời ngôi nhà mà chúng tôi đã ở suốt 8 năm, ngôi nhà duy nhất mà con cái chúng tôi biết rõ. Chúng nhớ Chicago nhưng đã dành nhiều thời gian ở Nhà Trắng hơn bất cứ đâu. Vì vậy, chúng tôi nói lời tạm biệt với các nhân viên và tất cả những người đã giúp nuôi nấng chúng", bà Michelle nói.

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ thừa nhận tâm trạng của bà hôm đó không tốt nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. "Có những giọt nước mắt, có cảm xúc. Nhưng sau đó phải ngồi trên khán đài và xem những điều trái ngược với những gì chúng tôi thể hiện".

Bà Michelle Obama cũng chỉ trích người kế nhiệm của chồng về quy mô đám đông tại lễ nhậm chức. Ông Trump bị cho là đã nói sai sự thật khi tuyên bố số người tham dự lễ nhậm chức lớn chưa từng có. "Bạn đáp chuyến bay cuối cùng, bay qua điện Capitol, nơi không có mấy người ở đó. Chúng tôi đã chứng kiến điều đó", bà Obama nói.

Sau khi rời Nhà Trắng, bà Obama từng tiết lộ những mẩu tin về tâm trạng của bà trong ngày ông Trump nhậm chức hồi tháng 1/2017, gồm cả việc bà không cố gắng cười.