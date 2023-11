Khi ra mắt vào năm 1942, bộ phim Casablanca không được kỳ vọng quá nhiều. Nhưng vượt qua sự mong đợi, tác phẩm lãng mạn của đạo diễn Michael Curtiz đã nhận 8 đề cử Oscar và giành chiến thắng trong 3 hạng mục: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Hơn 70 năm sau, Casablanca lại gây chú ý khi cây đàn piano xuất hiện trong phim được bán với giá 3,4 triệu USD vào năm 2014. Người mua ẩn danh nhận kèm bức ảnh có chữ ký của diễn viên chính Humphrey Bogart.

Chiếc piano trong phim Casablanca tại nhà đấu giá Bonhams, New York năm 2014. Ảnh: AP

Gắn liền với mối tình đẹp dang dở

Trong phim, cây đàn được bố trí giữa quán Café Americain ở Casablanca (Maroc). Khi bước vào quán, Ilsa (Ingrid Bergman đóng) nhận ra Sam (Dooley Wilson), người quen ở Paris (Pháp). Cô năn nỉ anh chơi bài As Time Goes By - bản nhạc có ý nghĩa rất lớn đối với cô và người tình cũ - Rick (Humphrey Bogart) cũng là chủ quán.

Hình ảnh cây piano xuất hiện trong phim 'Casablanca'

Vượt qua lệnh cấm chơi bài hát đó của Rick, Sam vừa đánh đàn vừa cất tiếng ca. Rick xuất hiện đầy giận dữ rồi choáng váng khi nhìn thấy Ilsa - người đã rời bỏ anh không giải thích rõ ràng lý do.

Trên thực tế, Dooley Wilson là người hát bài As Time Goes By nhưng chỉ giả vờ chơi đàn vì anh vốn là một tay trống. Người đánh lên tiếng đàn là nhạc sĩ Elliot Carpenter ngồi gần đó để Wilson có thể nhìn thấy và bắt chước chuyển động tay.

Ngoài ra, cây đàn còn là nơi cất giấu tờ giấy thông hành quan trọng, giúp vợ chồng Ilsa có cơ hội sang Mỹ.

Theo Classical-music, cây đàn có thể được sản xuất vào năm 1927. Trong khi hầu hết piano có 88 phím, cây đàn trong phim chỉ có 58 phím. Đàn có thiết kế cầu kỳ với màu vàng chủ đạo thêm các họa tiết trang trí tông xanh Maroc. Tất nhiên người xem không biết được điều này khi thưởng thức bộ phim đen trắng.

Tiến sĩ Gary Milan, người chủ trước đó, giữ nguyên trạng của chiếc đàn, kể cả miếng kẹo cao su dính ở phím. Tiến sĩ Milan đã cố gắng xác định xem chiếc kẹo cao su có phải của Dooley Wilson hay không. Tuy nhiên, mong muốn bất thành vì không ai có dấu vân tay của Wilson.

Trong phim Casablanca còn một cây piano khác xuất hiện trong cảnh ở Paris. Chiếc đàn này được bán với giá hơn 600.000 USD tại Sotheby's vào tháng 12/2012.

Nhân vật Sam vừa hát vừa chơi đàn bài 'As Time Goes By'. Ảnh: SBS

Những cây piano triệu đô khác

Chiếc đàn được Lang Lang biểu diễn tại Olympic Bắc Kinh 2008 có thiết kế trong suốt và được gọi là Crystal Piano (Piano Pha lê). Nhà sản xuất chưa bao giờ xác thực tin đồn đàn làm bằng pha lê và điều đó cũng khó xảy ra. Dù vậy, nhạc cụ đặc biệt này vẫn có giá lên tới 3,22 triệu USD.

Vào cuối những năm 1800, Công ty C. Bechstein tặng chiếc piano Louis XV cho Nữ hoàng Victoria (Anh). Toàn bộ cây đàn được phủ vàng lá với thiết kế chạm khắc cầu kỳ theo phong cách Louis. Các chuyên gia ước tính nếu được bán, đàn có giá khoảng 3 triệu USD.

Chiếc piano Steinway Model Z nổi tiếng khi John Lennon sử dụng để sáng tác bài Imagine. Trên đàn vẫn còn những vết cháy thuốc lá của nghệ sĩ người Anh. Ca sĩ, nhạc sĩ George Michael đã trả 2,3 triệu USD để sở hữu cây đàn này.

George Michael sử dụng chiếc piano trên để viết và thu âm một số bản nhạc của mình. Sau đó, đàn được trưng bày ở nhiều viện bảo tàng và các địa điểm dành cho người yêu nhạc trên khắp thế giới.

Tháng 9 vừa qua, cây đàn của Freddie Mercury được đem ra bán đấu giá và chốt mức 2,1 triệu USD. Chiếc piano được ca sĩ kiêm nhạc sĩ của nhóm Queen dùng để sáng tác một loạt bản hit bao gồm cả Bohemian Rhapsody.

Năm 1999, Mariah Carey bỏ ra 662.500 USD mua cây đàn piano từng thuộc về Marilyn Monroe trong một cuộc đấu giá. “Tôi ước gì đồ đạc của cô ấy không bị đem ra bán. Thật đáng tiếc - tôi ước có ai đó đủ tiền để mua tất cả và đưa vào bảo tàng. Bây giờ tôi sẽ chăm lo cây đàn thật tốt và gửi tới bảo tàng”, Carey bày tỏ. Cô cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt Marilyn Monroe, thậm chí còn đặt tên con gái là Monroe.