Lý do chung cư giảm giá tiền tỷ vẫn ít người mua

Người mua dè chừng

Đang có nhu cầu mua căn hộ, bà Đặng Thị Thảo (Thanh Xuân, Hà Nội) có tìm hiểu một số dự án chung cư. Bà Thảo được một môi giới tư vấn mua căn hộ tại Linh Đàm (quận Hoàng Mai) vì chủ đầu tư đang chạy chính sách bán hàng hấp dẫn. Theo giới thiệu của môi giới, khách hàng mua căn hộ tại đây được chiết khấu lên tới 38% với điều kiện thanh toán sớm 95%. Với mức chiết khấu này, mỗi căn hộ sẽ được giảm từ 1 đến hơn 3 tỷ đồng.

Bà Thảo cho hay: “Ở thời điểm này, chủ đầu tư giảm giá nhà tôi lại lo lo. Chỉ sợ đóng một đống tiền mà dự án không bàn giao đúng hẹn”. Do không phải vay vốn ngân hàng, bà Thảo đang cân nhắc tìm các dự án đã bàn giao nhà, hoặc chung cư cũ có sổ đỏ để yên tâm hơn.

Cũng đang có nhu cầu mua căn hộ nhưng vợ chồng anh Trần Văn Linh (Đống Đa, Hà Nội) chưa vội xuống tiền. Anh Linh cho biết, giá bán căn hộ chung cư đều trên 50 triệu đồng/m2, thậm chí chung cư cách trung tâm 15km cũng có giá trên 45 triệu đồng/m2. Chính vì thế, những gia đình có nguồn tài chính không dồi dào cần cân nhắc kỹ.

Bên cạnh đó, theo anh Linh, thị trường có dấu hiệu chững lại. Nhiều dự án chiết khấu giảm giá mạnh, vợ chồng anh chờ thêm một thời gian nữa xem tình hình thế nào rồi quyết định mua nhà.

Nhiều dự án chung cư chiết khấu cao. (Ảnh: Hoàng Hà)

Ông Nguyễn Hoàng Huy, môi giới sàn bất động Phú Hải, cho hay, giao dịch căn hộ chững lại từ trước Tết, mặc dù nhiều chủ đầu tư tung ra các chương trình chiết khấu cao. Thị trường bất động sản gặp khó khăn, chủ đầu tư cạn dòng tiền nên tìm cách huy động tiền mặt từ người mua.

Chính vì thế, họ ưu tiên chiết khấu với khách hàng không vay ngân hàng, đóng tiền tới 95% giá trị căn hộ. Tuy nhiên, do dự án đang triển khai nên việc huy động tiền mặt từ người mua khó, bởi lo sợ không hoàn thành đúng tiến độ.

Như dự án Usilk City của Sông Đà Thăng Long từng đưa ra khuyến mại nếu đóng 100% tiền trước thì được ưu đãi mua sàn thương mại. Dù đã bỏ ra hàng tỷ đồng để mua căn hộ nhưng 13 năm qua, nhiều khách hàng vẫn chưa được nhận nhà.

“Các dự án đang xây dựng chưa thể thu hút được người mua nhà dù chiết khấu cao. Người mua đang chờ giảm thêm hoặc chuyển hướng sang các chung cư cũ để tránh rủi ro”, ông Huy nói.

Giao dịch giảm mạnh

Theo khảo sát của đơn vị nghiên cứu bất động sản CBRE Việt Nam, mức chiết khấu dao động từ 20% đến 45% tuỳ thuộc vào tiến độ thanh toán cũng như các khuyến mãi khác đi kèm. Các chủ đầu tư chiết khấu cao do gặp nhiều áp lực về tài chính, cũng như dự án còn đang ở giai đoạn chưa hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý.

Lý giải hiện tượng chung cư nguồn cung ít nhưng giao dịch không nhiều, bà Dương Thuỳ Dung, Trưởng bộ phận nghiên cứu CBRE Việt Nam, cho biết, giá căn hộ bị đẩy lên quá cao so với mặt bằng tài chính của người mua. Giá bán căn hộ chung cư trung bình tại Hà Nội vào khoảng 50 triệu đồng/m2, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước. Dự án chung cư cũ, mức giá trung bình khoảng 30 triệu đồng/m2, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Tình hình bán hàng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các vấn đề thắt chặt tín dụng và môi trường lãi suất tăng khiến tốc độ bán chậm lại”, bà Dung cho hay.

Người mua nhà chờ thị trường giảm. (Ảnh: Hoàng Hà)

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam, đánh giá, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà đã tăng lên ở mức cao và có thể lên đến 15% sau giai đoạn ưu đãi, khiến cho khả năng tiếp cận vốn vay hạn chế và tạo ra tâm lý e ngại của người mua nhà, nhất là trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chịu nhiều thách thức. Nhiều thông tin thiếu tích cực về các doanh nghiệp phát triển bất động sản cũng phần nào khiến cho người mua nhà chần chừ trong việc đưa ra các quyết định.

Đưa ra tư vấn, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Savills Hà Nội, cho rằng, giá thành vẫn chưa thực sự phù hợp với nguồn cầu của đại đa số. Vì vậy, chủ đầu tư cần đưa ra sản phẩm có tổng giá thành vừa túi tiền hơn, cần tính toán kỹ càng để có chi phí đầu ra phù hợp.

Theo bà Hằng, chủ đầu tư có thể cân nhắc các cơ hội hợp tác đầu tư với những doanh nghiệp có nguồn lực tài chính. Bên cạnh việc kết hợp với các đơn vị trong nước thì hiện nay các đơn vị nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bất động sản từ Nhật Bản, Singapore hay Hàn Quốc... đều là những doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác đầu tư trong điều kiện dự án có cơ sở pháp lý tốt, điều kiện mặt bằng sẵn sàng và chủ đầu tư quyết tâm trong việc hợp tác kinh doanh.

Đánh giá triển vọng thời gian tới, đại diện CBRE dự đoán, thị trường sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong năm 2023 với nguồn cung hạn chế, tính thanh khoản thấp do người mua nhà vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng. Giá bán dự báo sẽ tăng 4-7% mỗi năm trong vòng 3 năm tới.