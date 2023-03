Ống thép luồn dây điện và phụ kiện Cát Vạn Lợi đạt chuẩn quốc tế

Ống thép luồn dây điện (Steel Conduit/ G.I Conduit) còn gọi là ống luồn dây điện G.I, được sử dụng để luồn cáp điện (Raceway System). Từ đầu những năm 1930, tại các nước phát triển như Mỹ và Anh, ống được dùng để lắp đặt cho hệ thống hệ thống điện. Việc sử dụng ống luồn dây điện sẽ giúp bảo vệ tốt dây cáp điện tại các nhà máy công nghiệp và tòa nhà thương mại.

Vật liệu không cháy đảm bảo an toàn công trình

Ống thép luồn dây điện được làm từ vật liệu thép không cháy, có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chống cháy tốt và không sinh ra khói độc. Việc sử dụng ống thép luồn dây điện giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và cháy lan, giúp bảo vệ các dây dẫn bên trong ống và kéo dài thời gian chịu lửa để công tác hệ thống báo cháy và chữa cháy diễn ra thuận lợi.

Sử dụng ống luồn dây điện G.I còn giúp dây cáp điện của hệ thống điện nhẹ tránh tiếp xúc với các yếu tố gây hại như ẩm ướt, va đập. Nhờ đó, mà ống thép luồn dây điện luôn là lựa chọn hàng đầu khi lắp đặt trong các khu vực có yêu cầu kỹ thuật cao và chống cháy nổ cho các dự án.

Độ bền cao trong điều kiện khắc nghiệt

Nhờ có cấu tạo từ thép nên ống có khả năng chịu được sức nặng và các tác động vật lý trong quá trình lắp đặt hay sử dụng. Khi lắp đặt ống luồn dây điện G.I ở những nơi khắc nghiệt và nhiệt độ cao, ống sẽ không bị hư hỏng và không bị lão hóa theo thời gian so với các loại ống nhựa PVC truyền thống.

Tuổi thọ của ống thép luồn dây điện có thể lên đến 50 năm mà không cần thay thế hoặc sửa chữa, cũng như có thể tháo lắp và tái sử dụng giúp tiết kiệm chi phí khi thi công.

Giảm thiểu nhiễu điện EMF (Electric and Magnetic Forces)

Sử dụng ống thép luồn dây điện G.I còn giúp bảo vệ các dây dẫn điện tránh khỏi nhiễu điện từ, được kỹ sư cơ điện lựa chọn để lắp cho các hệ thống dữ liệu có bảo mật cao như ngân hàng và Casino. Điều này giúp giảm thiểu các sự cố trong quá trình vận hành hệ thống điện nhẹ và hệ thống báo cháy.

Phù hợp theo quy chuẩn về an toàn điện tại các nước phát triển

Hiện nay, ống thép luồn dây điện G.I được sử dụng phổ biến tại các dự án đảm bảo đạt các quy định bởi các quy chuẩn về an toàn điện tại các nước như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore … Do đó, việc sử dụng ống luồn dây điện G.I là lựa chọn an toàn và đáng tin cậy cho các công trình.

Tiết kiệm chi phí khi thi công

So với các phương pháp thông thường, thì việc sử dụng ống thép luồn dây điện giúp giảm tối đa các chi phí bảo trì và sửa chữa hệ thống điện nhẹ và hệ thống báo cháy. Bên cạnh đó, việc lắp đặt hay thi công ống G.I cũng đơn giản và nhanh chóng hơn so với các phương pháp khác.

Ống luồn dây điện và phụ kiện CVL được Cát Vạn Lợi sản xuất trên dây chuyền hiện đại và được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm hoàn thiện bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, nhằm đảm bảo sự đồng nhất, ổn định chất lượng và đạt các Hợp chuẩn kỹ thuật quy định tại các quốc gia phát triển của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (American National Standards Institute) ANSI C 80.1, ANSI C 80.6; Tổ chức hợp tác giữa các phòng thí nghiệm (Underwriters Laboratory) UL 797; Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Japanese Industrial Standards) JIS C 8305; Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (The International Electrotechnical Commission) IEC 61386; Tiêu chuẩn Anh quốc (British Standard) BS 4568.

Ống thép luồn dây điện CVL đạt chứng nhận hợp chuẩn

Theo đại diện Cát Vạn Lợi, sử dụng ống thép luồn dây điện và phụ kiện CVL giúp đảm bảo tốt được các ưu điểm kể trên và còn mang lại tính đồng bộ cao vì tất cả các sản phẩm vật tư cơ điện đều được sản xuất hoàn toàn từ nhà máy tại Việt Nam, đảm bảo được tính thẩm cao và thời gian giao hàng nhanh chóng.

Công ty sản xuất đồng bộ các sản phẩm cơ điện - Ống thép luồn dây điện và phụ kiện đạt chuẩn

Nhiều nhà thầu cùng kỹ sư cơ điện luôn lựa chọn các sản phẩm vật tư cơ điện - Ống luồn dây điện và phụ kiện CVL để lắp đặt nhiều tại các nước phát triển như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore, Myanmar, Philippines… và thi công tại nhiều công trình công nghiệp trọng điểm trong nước như: Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1, Sân bay Nội Bài, Nhà máy Lọc dầu Long Sơn, Trung tâm thương mại Lotte Mall - Hà nội, Tòa nhà Vietcombank - TP.HCM ...

Những năm vừa qua, Cát Vạn Lợi đã dần khẳng định được thương hiệu, bằng việc cung cấp hàng ngàn sản phẩm đạt chất lượng cao cho các nhà thầu nước ngoài. Cụ thể là, Cát Vạn Lợi đã ký hợp đồng cung cấp thành công ống thép luồn dây điện RSC và phụ kiện cùng với các sản phẩm hệ treo giá đỡ cơ điện cho nhà máy nhiệt điện than Matarbari (2x600MW) tại Bangladesh do tập đoàn Toshiba Nhật Bản thi công hệ thống cơ điện.

Tập đoàn Toshiba đánh giá cao sản phẩm và dịch vụ của Cát Vạn Lợi

Thông chi tiết về cách lắp đặt, sử dụng các sản phẩm cơ điện - Ống luồn dây điện và phụ kiện CVL đúng chuẩn, truy cập kênh Youtube “Ống thép luồn dây điện G.I”

Công ty CP sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM Văn phòng: số 61, đường số 7, khu dân cư Cityland, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM Website: https://www.catvanloi.com/ Điện thoại: (028) 2253 3939 Chăm sóc khách hàng: 1900-5555-49 Email: baogia@catvanloi.com

Ngọc Minh