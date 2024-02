Phát hiện mã độc trộm tiền trên iPhone người dùng Việt

Theo báo cáo từ tổ chức bảo mật Group-IB (Singapore), Trojan (mã độc, phần mềm gián điệp) hoàn toàn mới được phát hiện lần đầu vào tháng 10/2023, trên các dòng iPhone tại Việt Nam, Thái Lan.

Với sự xuất hiện của GoldPickaxe, các iPhone vốn có bảo mật cao cũng không còn an toàn.

Ban đầu, loại mã độc này có tên GoldDigger được phát hiện trên các thiết bị Android, nhắm đến người dùng tại Việt Nam. Nhưng mới đây, Group-IB báo cáo thêm về loại Trojan tương tự GoldDigger, chạy được trên iOS mang tên gọi GoldPickaxe.

GoldPickaxe có khả năng thu thập dữ liệu khuôn mặt, tài liệu nhận dạng khác và chặn tin nhắn SMS trên iPhone.

Để khai thác dữ liệu đánh cắp được, hacker sử dụng các công cụ đổi khuôn mặt bằng AI, tạo ra video deepfake chủ máy. Thông tin này kết hợp với FaceID, tính năng chặn tin nhắn, cho phép tin tặc truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Với sự xuất hiện của mã độc GoldPickaxe, các iPhone vốn có bảo mật cao cũng không còn an toàn. Group-IB cảnh báo người dùng nên cẩn thận khi điện thoại đứng trước nguy cơ bị kẻ gian tấn công bằng phần mềm gián điệp.

FPT đặt cược vào chip bán dẫn

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và đoàn công tác Bộ TT&TT tới thăm và làm việc chiều 15/2, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho hay, AI, bán dẫn và công nghệ ô tô là ba hướng đi mà khối công nghệ FPT sẽ tập trung hướng tới. Đây cũng là 3 xu hướng công nghệ được FPT đặt cược suốt nhiều năm qua.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã chia sẻ nhiều thông tin ấn tượng về FPT trong buổi tiếp đoàn công tác Bộ TT&TT. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Về trí tuệ nhân tạo, FPT đã tham gia sáng lập Liên minh AI thế giới do IBM và Meta khởi tạo. Đây là cộng đồng của những công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo, có mong muốn phát triển AI một cách minh bạch và an toàn. FPT cũng đã đầu tư vào Landing AI - startup do Andrew Ng - nhân vật số 1 về thị giác máy tính sáng lập.

Ở lĩnh vực chip bán dẫn, FPT Semiconductor là công ty Việt Nam đầu tiên thiết kế chip thương mại hóa, có đơn đặt hàng 70 triệu chip cho Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… FPT cũng đã hợp tác với nhiều tổ chức, công ty tại Nhật Bản, Mỹ trong việc phát triển chip bán dẫn.

Ở mảng công nghệ phần mềm cho ô tô, tập đoàn FPT hiện đang sở hữu đội ngũ 4.000 chuyên gia cùng nhiều đối tác, khách hàng là các hãng tên tuổi lớn toàn cầu và thành lập công ty FPT Automotive.

Năm 2023, FPT ghi nhận doanh thu 52.618 tỷ đồng, tăng 19,6%, lợi nhuận trước thuế đạt 9.203 tỷ đồng, tăng 20,1%. 2023 cũng là năm FPT ghi nhận mức doanh thu 1 tỷ USD từ việc cung cấp dịch vụ CNTT tại các thị trường nước ngoài.

Theo ông Trương Gia Bình, trong năm 2024, Tập đoàn FPT đặt mục tiêu doanh thu dự kiến tăng 17,5%, lợi nhuận trước thuế tăng 18,2%.

Nhà mạng Việt đặt mục tiêu tham vọng cho năm 2024

Các nhà mạng viễn thông lớn như Viettel, VNPT, MobiFone đều tự đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng cho năm mới 2024.

Chia sẻ về dự định năm 2024, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm cho hay, VNPT sẽ tối ưu hóa nguồn lực, thay đổi toàn diện, nghiên cứu ứng dụng thêm nhiều công nghệ mới để tạo ra các các sản phẩm số mới giúp VNPT tăng năng lực cạnh tranh.

VNPT đã tự phát triển và ứng dụng nhiều các giải pháp 4.0.

Trong khi đó, đại diện MobiFone cho hay, trong năm 2024, Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiếp tục tiến những bước dài trên lộ trình chuyển đổi số, trở thành nhà cung cấp dịch vụ - hạ tầng số, cung cấp các giải pháp số, nội dung số.

Bên cạnh đó, MobiFone sẽ tích cực tối ưu, mở rộng vùng phủ sóng 4G, phủ sóng 5G trên cả nước sau khi nhận được giấy phép triển khai. MobiFone cũng đặt mục tiêu tăng cường chất lượng mạng lưới để nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc tốt nhất cho khách hàng.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Viettel cho biết, năm 2024, Viettel đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tăng 7,2%; nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài, tăng tỷ lệ hoàn vốn đạt 84%; đảm bảo vùng phủ 4G tương đương 2G và chuyển dịch toàn bộ thuê bao 2G lên 4G trước tháng 9/2024.

Viettel sẽ duy trì vị thế số 1 về thị phần data center và cloud, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ an toàn thông tin ra thị trường quốc tế. Viettel cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI sâu rộng; triển khai giải pháp Digital Twins quản lý đô thị thông minh.

Cũng trong năm 2024, Viettel sẽ chính thức công bố hệ sinh thái thiết bị 5G do Viettel sản xuất và đẩy mạnh kinh doanh ra quốc tế; phát triển sản phẩm thiết bị năng lượng xanh; cung cấp giải pháp toàn trình cho logistics xuyên biên giới và triển khai tuyến vận chuyển đường sắt liên vận Việt Nam - Trung Quốc.

Apple triển khai xe thu thập hình ảnh thực tế tại Việt Nam

Theo đó, xe chụp ảnh bản đồ của Apple sẽ bắt đầu hoạt động trên khắp Việt Nam từ ngày 16/2.

Dự án sẽ khởi động tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh. Sau đó, các xe chuyên dụng của Apple sẽ tới các tỉnh thành khác cả nước trong thời gian tiếp theo.

Cảm biến lắp trên những chiếc xe chụp ảnh bản đồ chuyên dụng của Apple.

Hiện chỉ các thành phố lớn ở Mỹ, Nhật Bản, một số nước ở châu Âu hay duy nhất Singapore ở khu vực Đông Nam Á có tính năng Look Around (nhìn xung quanh), cho phép người sử dụng xem trước hình ảnh thực tế tại từng con phố, tòa nhà, quảng trường mà không cần đặt chân đến tận nơi (gần tương tự như Google Street View).

Xe chuyên dụng của Apple được lắp đặt thiết bị cảm biến ánh sáng (LiDAR) và camera, cùng hệ thống máy tính phục vụ cho người điều khiển bên trong.

Theo Apple, dữ liệu ảnh chụp bản đồ tại Việt Nam sẽ tuân thủ quy tắc quyền riêng tư của Apple. Các thông tin như biển số xe, mặt người... sẽ được kiểm duyệt trước khi đưa lên hệ thống.

Dưới đây là hình ảnh xe chuyên dụng chụp ảnh bản đồ của Apple hoạt động trên đường phố ở Athens, Hy Lạp (Nguồn video: Earth Sound Walks):