Tại buổi tiếp Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và đoàn công tác Bộ TT&TT tới thăm và làm việc chiều 15/2, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã chia sẻ nhiều thông tin ấn tượng về tập đoàn này.

Nói về điểm nhấn năm 2023 của tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình cho hay, FPT hiện có hơn 7 vạn cán bộ nhân viên. Tập đoàn FPT hiện hoạt động ở 30 quốc gia trên thế giới. Trong năm qua, FPT ghi nhận doanh thu 52.618 tỷ đồng, tăng 19,6%, lợi nhuận trước thuế đạt 9.203 tỷ đồng, tăng 20,1%.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã chia sẻ nhiều thông tin ấn tượng về FPT trong buổi tiếp đoàn công tác Bộ TT&TT. Ảnh: Lê Anh Dũng

Một trong những điểm nhấn của FPT năm 2023 là việc lần đầu tiên tập đoàn này ghi nhận mức doanh thu 1 tỷ USD từ việc cung cấp dịch vụ CNTT tại các thị trường nước ngoài.

Kết quả này có được là nhờ sự tích lũy trong nhiều năm của FPT. Từ nhiều năm trước, FPT đã tập trung vào việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), chào mời các nhân tài AI trong nước và trên thế giới về Việt Nam.

“Chúng tôi đã tập hợp được đội ngũ nhân sự làm AI đông đảo, chọn Quy Nhơn là thủ phủ, xây dựng đại học, phát triển thành phố AI tại đó. Chúng tôi cũng phát triển nền tảng AI với cả trăm triệu lượt người dùng thường xuyên, các công ty khởi nghiệp được trải nghiệm miễn phí. FPT cũng phát triển về ngôn ngữ, thị giác máy tính và mô hình AI tạo sinh”, ông Trương Gia Bình nói.

Theo ông Trương Gia Bình, AI, bán dẫn và công nghệ ô tô là ba hướng đi mà khối công nghệ FPT sẽ tập trung hướng tới. Đây cũng là 3 xu hướng công nghệ được FPT đặt cược suốt nhiều năm qua.

Về trí tuệ nhân tạo, FPT đã tham gia sáng lập Liên minh AI thế giới do IBM và Meta khởi tạo. Đây là cộng đồng của những công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo, có mong muốn phát triển AI một cách minh bạch và an toàn. FPT cũng đã đầu tư vào Landing AI - startup do Andrew Ng - nhân vật số 1 về thị giác máy tính sáng lập.

Ở lĩnh vực chip bán dẫn, FPT Semiconductor là công ty Việt Nam đầu tiên thiết kế chip thương mại hóa, có đơn đặt hàng 70 triệu chip cho Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… FPT cũng đã hợp tác với nhiều tổ chức, công ty tại Nhật Bản, Mỹ trong việc phát triển chip bán dẫn.

Ở mảng công nghệ phần mềm cho ô tô, tập đoàn FPT hiện đang sở hữu đội ngũ 4.000 chuyên gia cùng nhiều đối tác, khách hàng là các hãng tên tuổi lớn toàn cầu và thành lập công ty FPT Automotive.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nói về mục tiêu trong năm Giáp Thìn, ông Trương Gia Bình khẳng định: “Thiên can của năm nay là Giáp – Mộc dương. Phần Mộc là công nghệ. Năm nay được dự báo là năm công nghệ phát huy, chuyển động mạnh. Thìn là năm Rồng, con Rồng trong văn hóa Á đông là biểu tượng của sức mạnh. Như vậy, thiên thời là công nghệ, địa lợi là sức mạnh hóa rồng, vấn đề chỉ còn là nhân hòa”. Đó là lý do FPT hiện đang đoàn kết và tập trung phát triển nguồn nhân lực.

Theo ông Trương Gia Bình, trong năm 2024, tập đoàn FPT đặt mục tiêu doanh thu dự kiến tăng 17,5%, lợi nhuận trước thuế tăng 18,2%. Sau đại dịch Covid-19, điều mà tập đoàn FPT muốn hướng tới là dùng dữ liệu, kết hợp với AI để làm cuộc sống của mọi người trở nên hạnh phúc.