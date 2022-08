Mắc sùi mào gà sau những lần quan hệ không an toàn

ThS-BS Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, cho biết gần đây nhất, ngày 26/8, nam bệnh nhân Đ.C.V (46 tuổi, Vĩnh Phúc) vào viện vì khối sùi vùng hậu môn. Trình bày với bác sĩ, anh V. "khai" do quan hệ tình dục không dùng biện pháp an toàn.

Khám lâm sàng, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân V. bị sùi toàn bộ chu vi vùng hậu môn sinh dục, xét nghiệp HPV dương tính. Bệnh nhân đã được cắt u sùi quanh chu vi hậu môn.

Chỉ 2 tuần, các bác sĩ tiếp nhận 6 nam bệnh nhân tuổi từ 14-50 đến khám và điều trị sùi mào gà vùng hậu môn. Ảnh: BVCC

Sùi mào gà là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục hay gặp ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới. Bệnh do virus HPV (còn gọi là virus gây u nhú ở người) gây nên, lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, virus này cũng có thể lây qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ tình dục.

Sùi mào gà thường biểu hiện bằng những nốt sùi nhỏ đổi màu hoặc màu xám ở bộ phận sinh dục. Bệnh nhân cũng có thể có nhiều mụn nhọt nhỏ nằm sát nhau có hình như bông súp lơ. Bị sùi mào gà, bệnh nhân bị ngứa vùng sinh dục và gây khó chịu. Một số người còn có tình trạng chảy máu khi quan hệ tình dục.

Bệnh sùi mào gà ở nữ thường phát triển ở âm hộ, thành âm đạo, khu vực xung quanh bộ phận sinh dục, hậu môn ống hậu môn và cổ tử cung. Sùi mào gà ở nam giới thường gặp ở đầu hoặc thân dương vật, tinh hoàn hoặc hậu môn.

Theo PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức, u sùi vùng hậu môn sinh dục là một trong những thương tổn nguy hiểm nhất. Thương tổn do HPV gây ra có thể dẫn đến ung thư vùng hầu họng; ung thư hậu môn; ung thư cổ tử cung; ung thư dương vật.

"Hiện bệnh u sùi vùng hậu môn sinh dục không có thuốc điều trị đặc hiệu, tuy nhiên, nếu được phát hiện và điều trị sớm sẽ hạn chế được biến chứng và nguy cơ tái phát" - PGS Quang nhấn mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tiêm phòng vắc xin HPV trước khi quan hệ tình dục sẽ ngăn ngừa được chủng lây lan HPV nguy hiểm như type 16, 18. Quan hệ tình dục an toàn, dùng bao cao su là biện pháp hiệu quả để phòng tránh lây nhiễm HPV, HIV, viêm gan B,C, giang mai...