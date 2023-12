{"article":{"id":"2225722","title":"Mai Tài Phến bị tràn dịch gối, Mono rưng nước mắt ở Sao nhập ngũ 2024","description":"Chiều 11/12, Sao nhập ngũ 2024 công bố 8 nghệ sĩ tham gia gồm: Mai Tài Phến, Tuấn Trần, Huỳnh Lập, Soobin, Xemesis, Phát La, 16 Typh và Mono.","contentObject":"<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/sao-nhap-ngu-tag8478048692015208833.html\"><em>Sao nhập ngũ</em></a> 2024 với chủ đề<em> Không khoan nhượng</em> thể hiện qua mức độ huấn luyện khắc nghiệt và tinh thần cạnh tranh, thi đấu giữa các nghệ sĩ.</p>

<p>Lần đầu, chương trình quy tụ 8 nam nghệ sĩ, bỏ qua giai đoạn làm quen, trải nghiệm môi trường mới mà trực tiếp tham gia chế độ sinh hoạt và huấn luyện tương đương các chiến sĩ tại \"Thành đồng biên giới\" - Trung đoàn Bộ binh 165. </p>

<p>Diễn viên Mai Tài Phến, Tuấn Trần, Phát La, đạo diễn Huỳnh Lập, ca sĩ Soobin, Mono, streamer Xemesis và rapper 16 Typh đã chuẩn bị tâm lý vẫn sốc, nhiều lần không theo kịp mệnh lệnh cũng như từng định bỏ cuộc.</p>

<p>Trong 8 ngày ghi hình, <a href=\"https://vietnamnet.vn/mai-tai-phen-tag15239929857122939024.html\">Mai Tài Phến</a> bị tràn dịch khớp gối, Tuấn Trần sưng phù chân, 16 Typh bị mất cảm giác 2 tay, Xemesis để lại sẹo trên tay chân còn Phát La từng ngất xỉu 1 buổi. </p>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Các nghệ sĩ trong trang phục người lính.</em></p>

<p>Hai diễn viên hài Huỳnh Lập, Phát La nhấn mạnh mùa giải <em>Sao nhập ngũ</em> 2024 khó khăn đến mức không có chỗ để pha trò, chọc cười như trước. Thậm chí, Phát La từng định gặp nhà sản xuất đề nghị giảm yêu cầu các thử thách.</p>

<p>Anh nói: \"Chúng tôi chỉ mong duy nhất các đồng đội bớt chịu đựng chấn thương, không còn tâm trí diễn hài. Mong khán giả không thất vọng khi mùa năm nay không nhiều yếu tố hài hước như mong đợi\".</p>

<p>Trung đoàn trưởng Lưu Quang Nhất chia sẻ: \"Các đồng chí không đến đây để trải nghiệm mà sống như những chiến sĩ thực thụ. Tôi khâm phục họ\".</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00IMZU.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><strong>8 nghệ sĩ bị Trung đoàn trưởng phạt hít đất vì quên quy định sinh hoạt</strong></p>

<p>Chương trình huấn luyện giúp 8 nghệ sĩ thân thiết. Lần đầu họ cảm nhận sâu sắc tình đồng đội, sự đoàn kết, bảo bọc lẫn nhau. Ngoài ra, họ thấm thía sự gian khổ của người lính, biết ơn sự hy sinh của thế hệ cha ông để bảo vệ nền hòa bình cho Tổ quốc.</p>

<p><em>Sao nhập ngũ</em> 2024 còn giúp các nghệ sĩ chấn chỉnh lối sống như ngủ sớm, ăn đúng giờ và duy trì thói quen vận động. Nhóm 8 người thành lập câu lạc bộ, cùng nhau chơi thể thao. </p>

<p>Soobin nói học được cách tự lập, chấp nhận những điều khó chịu, không vừa ý còn Mai Tài Phến vượt qua các thử thách, khó khăn trong cuộc sống, công việc dễ hơn. Nam diễn viên còn ấp ủ ý tưởng làm phim về quân đội nhằm truyền tải tinh thần này.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-20231211-155704-image-repair-1702285816629-1-1274.jpg?width=768&s=8_RlglVnOzah-JM4EnEtCg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-20231211-155704-image-repair-1702285816629-1-1274.jpg?width=1024&s=rFS1mdoNEzq8zmCs3-ikDA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-20231211-155704-image-repair-1702285816629-1-1274.jpg?width=0&s=DJ3zFMKN6G6eum_KxZJNPQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-20231211-155704-image-repair-1702285816629-1-1274.jpg?width=768&s=8_RlglVnOzah-JM4EnEtCg\" alt=\"W-20231211-155704-image-repair-1702285816629-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-20231211-155704-image-repair-1702285816629-1-1274.jpg?width=260&s=K-oR7SsrzphyFq6pTFVttQ\"></picture>

<figcaption>Ca sĩ Mono nhiều cảm xúc khi nhắc đến gia đình có truyền thống cách mạng.</figcaption>

</figure>

<p>Chia sẻ về hậu phương, Mai Tài Phến, 16 Typh giấu gia đình, người thân tham gia nhưng khiến họ vui, tự hào. \"8 ngày tại <em>Sao nhập ngũ</em> 2024 là trải nghiệm ý nghĩa, tuyệt vời nhất đời tôi\", Mai Tài Phến nói. </p>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/mono-tag9050665591095359099.html\">Mono</a> rưng nước mắt chia sẻ: \"Lần đầu nhìn những người lính trong quân ngũ, tôi tự hỏi: 'Họ nhớ gia đình đến nhường nào?'. Những ngày ở đây, tôi nhớ nhất 3 người lính trong dòng họ mình: ông ngoại đã mất, bác ruột đã hy sinh trên chiến trường và bác cả đã về hưu. Họ là động lực để tôi vượt qua mọi thử thách trong chương trình\".</p>

<p>Mùa giải <em>Sao nhập ngũ</em> 2024 chính thức lên sóng từ ngày 14/12 vào thứ 5 hằng tuần.</p>

<p><em>Sao nhập ngũ</em> là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên ở Việt Nam. Sau 14 mùa phát sóng kể từ năm 2017, chương trình đã đưa 67 nghệ sĩ đến trải nghiệm cuộc sống tại 11 đơn vị quân đội thuộc các lực lượng hải quân, đặc công, bộ binh, pháo binh và hóa học khắp cả nước.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702293749781\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2221379\"><a href=\"/mono-soobin-hoang-son-huynh-lap-tham-gia-sao-nhap-ngu-2024-2221379.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mono-mai-tai-phen-tham-gia-sao-nhap-ngu-2024-1672.jpg?width=0&s=WKhe5kZ7E8GyHq4IfcpMqQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mono-mai-tai-phen-tham-gia-sao-nhap-ngu-2024-1672.jpg?width=260&s=OcY0rHmnlLpz3iC_gWOPXg\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/mono-soobin-hoang-son-huynh-lap-tham-gia-sao-nhap-ngu-2024-2221379.html\">Mono, Mai Tài Phến tham gia 'Sao nhập ngũ 2024’</a><span class=\"summary__content-desc\">Tám nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên tham dự ‘Sao nhập ngũ 2024’ có những cái tên quen thuộc như Mono, Soobin Hoàng Sơn, Huỳnh Lập, Xemesis...</span></div>

</article>","displayType":1,"options":65536,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/mai-tai-phen-bi-tran-dich-mang-goi-mono-rung-nuoc-mat-o-sao-nhap-ngu-2024-2225722.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/mai-tai-phen-bi-tran-dich-goi-mono-rung-nuoc-mat-o-sao-nhap-ngu-2024-1270.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/mai-tai-phen-bi-tran-dich-goi-mono-rung-nuoc-mat-o-sao-nhap-ngu-2024-1271.jpg","updatedDate":"2023-12-11T19:46:16","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"11/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225415","title":"MC Lại Văn Sâm gặp sự cố khi dắt bò ra chợ bán","description":"Trong 'Có hẹn cùng thanh xuân' tập 8, MC Lại Văn Sâm kể: \"Tôi bị bò giẫm vào chân vì đường trong chợ chật chội nhưng may là không có vấn đề gì nghiêm trọng\".","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mc-lai-van-sam-gap-su-co-khi-dat-bo-ra-cho-ban-2225415.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/mc-lai-van-sam-dat-bo-ra-cho-ban-240.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T08:24:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225327","title":"MC Lê Anh bức xúc vì bị mạo danh","description":"Không dẫn chương trình 'Mạng xã hội Nhật ký cuộc sống Vdiarybook và hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số cho các tổ chức, cá nhân, cho doanh nghiệp Vzone Technology Make in Vietnam' nhưng MC Lê Anh vẫn có tên trong danh sách.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mc-le-anh-buc-xuc-vi-bi-mao-danh-2225327.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/mc-le-anh-buc-xuc-vi-bi-mao-danh-797.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T20:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225186","title":"Mỹ Linh lộn nhào, Lệ Quyên và Thu Phương ‘bắn’ rap, đu dây tại ‘Chị đẹp’","description":"Trong tập 7 của ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’ 2023, Mỹ Linh gây bất ngờ khi mạo hiểm lộn nhào. Lệ Quyên, Thu Phương lần đầu trổ tài ‘bắn’ rap, đu dây.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-linh-lon-nhao-le-quyen-thu-phuong-ban-rap-du-day-tai-chi-dep-2225186.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/my-linh-lon-nhao-le-quyen-va-thu-phuong-ban-rap-du-day-tai-chi-dep-236.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T09:24:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223096","title":"Đoan Trang bất đồng với Mỹ Linh, tiết lộ điều không vui ở 'Chị đẹp đạp gió'","description":"Ca sĩ Đoan Trang chia sẻ về hành trình tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’, đồng thời tâm sự về cuộc sống cá nhân trong quãng thời gian vun đắp tổ ấm tại Singapore.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doan-trang-tiet-lo-bat-dong-voi-my-linh-dieu-khong-vui-o-chi-dep-dap-gio-2223096.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/doan-trang-bat-dong-voi-my-linh-tiet-lo-dieu-khong-vui-o-chi-dep-dap-gio-976.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224984","title":"Hà Lê, Pháo cùng hoà giọng với nhóm nhạc nổi tiếng Nhật Bản Da Pump","description":"Nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản tham gia chương trình \"Hoà nhịp\" là những ca sĩ, nhóm nhạc, vũ công được yêu mến như Hà Lê, Pháo, Da Pump, HKT48, Kadokawa Dreams, Forever Chance.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-le-phao-cung-hoa-giong-voi-nhom-nhac-noi-tieng-nhat-ban-da-pump-tai-viet-nam-2224984.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ha-le-phao-cung-hoa-giong-voi-nhom-nhac-noi-tieng-nhat-ban-da-pump-574.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T16:10:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224176","title":"Người chơi gốc Việt 55 tuổi thắng 112 tỷ ở 'Thử thách Trò chơi con mực'","description":"Mai Whelan, người chơi mang mã số 287 đã đánh bại 2 đối thủ cực mạnh tại trận chung kết căng thẳng để về nhất trong chương trình thực tế 'Squid Game: The Challenge' (Thử thách Trò chơi con mực).","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-choi-goc-viet-thang-112-ty-o-thu-thach-tro-choi-con-muc-2224176.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nguoi-choi-goc-viet-55-tuoi-thang-112-ty-o-thu-thach-tro-choi-con-muc-950.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:37:38","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223805","title":"Ai Là Triệu Phú: Khi người chơi không theo tư vấn của nhà thông thái","description":"Trong tập phát sóng của chương trình “Ai là triệu phú” tối 5/12 vừa qua, người chơi Nguyễn Đỗ Xuân Quyền (TP.HCM) đã lựa chọn hỏi ý kiến 2 nhà thông thái cho câu hỏi khó, nhưng lại lựa chọn đáp án khác theo suy nghĩ của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ai-la-trieu-phu-khi-nguoi-choi-khong-theo-tu-van-cua-nha-thong-thai-2223805.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ai-la-trieu-phu-khi-nguoi-choi-khong-theo-tu-van-cua-nha-thong-thai-1127.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223268","title":"Đặng Quang Bình bất ngờ giành Quán quân Nhà Nông Tự Tình mùa 2","description":"Trong đêm Chung kết Nhà Nông Tự Tình mùa 2, thí sinh Đặng Quang Bình đã bất ngờ giành vị trí Quán quân. Các vị trí Á quân 1 thuộc về Trần Ngọc Đỉnh; Nguyễn Văn Cường và Lê Bá Duy đồng hạng Á quân 2.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dang-quang-binh-bat-ngo-gianh-quan-quan-nha-nong-tu-tinh-mua-2-2223268.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/dang-quang-binh-bat-ngo-gianh-quan-quan-nha-nong-tu-tinh-mua-2-474.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222541","title":"Lý do Quốc Trường liên tục vắng mặt ở 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'","description":"Diễn viên Quốc Trường hé lộ với VietNamNet nguyên nhân anh không dẫn các số 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' gần đây.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-do-quoc-truong-lien-tuc-vang-mat-o-chi-dep-dap-gio-re-song-2222541.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ly-do-quoc-truong-lien-tuc-vang-mat-o-chi-dep-dap-gio-re-song-484.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:46:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222481","title":"Kim Tử Long mua được nhà chỉ nhờ 1 bài cải lương 'Tình anh bán chiếu'","description":"NSƯT Kim Tử Long tiết lộ kiếm tiền mua được một căn nhà chỉ nhờ bài hát duy nhất là \"Tình anh bán chiếu\".","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-kim-tu-long-mua-duoc-nha-chi-nho-1-bai-cai-luong-tinh-anh-ban-chieu-2222481.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kim-tu-long-mua-duoc-nha-chi-nho-1-bai-cai-luong-tinh-anh-ban-chieu-155.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T07:36:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222247","title":"Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' vào đề cử Gương mặt trẻ triển vọng VTV Awards","description":"Với những dấu ấn nổi bật truyền cảm hứng cho giới trẻ, MC Khánh Vy lọt đề cử Gương mặt trẻ triển vọng Ấn tượng VTV 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khanh-vy-duoc-de-cu-giai-guong-mat-tre-trien-vong-vtv-awards-2023-2222247.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/khanh-vy-duoc-de-cu-giai-guong-mat-tre-trien-vong-vtv-awards-2023-1193.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222446","title":"Minh Nhí nhắc sự cố bị cấm diễn 18 năm trước: Chưa từng định rời nước, bỏ nghề","description":"Lần hiếm hoi, nghệ sĩ Minh Nhí thẳng thắn chia sẻ về sự kiện bị cấm diễn cách đây 18 năm cùng khẳng định chưa từng định rời Việt Nam hay bỏ nghề.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/minh-nhi-nhac-su-co-bi-cam-dien-18-nam-truoc-chua-tung-dinh-roi-nuoc-bo-nghe-2222446.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/minh-nhi-nhac-su-co-bi-cam-dien-18-nam-truoc-chua-tung-dinh-roi-nuoc-bo-nghe-1187.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T00:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222374","title":"Đinh Ngọc Diệp mất 2 răng, Mâu Thuỷ trầm cảm","description":"MC Liêu Hà Trinh làm podcast về nuôi con cùng dàn khách mời: diễn viên Đinh Ngọc Diệp, ca sĩ Thu Thuỷ, người mẫu Mâu Thủy...","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dinh-ngoc-diep-mat-2-rang-thu-thuy-tac-tia-sua-mau-thuy-tram-cam-2222374.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/avaaaaaa-857.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T19:20:23","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222252","title":"MC Hàn tố chồng nghiện ma túy, khỏa thân chơi cùng con gái","description":"Hàn Quốc - Nữ MC Hàn Quốc Kang Mi-jeong mới đây tố chồng nghiện ma túy và có hành vi không đứng đắn với con gái.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-thanh-vien-to-chong-nghien-ma-tuy-khoa-than-choi-cung-con-gai-2222252.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/phat-thanh-vien-to-chong-nghien-ma-tuy-khoa-than-choi-cung-con-gai-380.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:59:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222216","title":"Diệu Nhi 'gian lận', nhóm H'Hen Niê tranh cãi gay gắt tại ‘Chị đẹp’","description":"Trong tập 5 của ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023', Diệu Nhi đã có màn gian lận hài hước, nhóm H’Hen Niê tranh cãi gay gắt khi tập luyện.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dieu-nhi-gian-lan-nhom-h-hen-nie-tranh-cai-gay-gat-tai-chi-dep-dap-gio-2222216.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/dieu-nhi-gian-lan-nhom-hhen-nie-tranh-cai-gay-gat-tai-chi-dep-273.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:18:52","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221612","title":"'HippoHappy' Lâm Bảo Ngọc từng suy sụp đến mức trầm cảm nặng","description":"Á quân 'The Voice' 2019 - Lâm Bảo Ngọc - không đi hát suốt 4 năm vì không tìm thấy cơ hội tỏa sáng và phải chống chọi với bệnh trầm cảm.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hippohappy-lam-bao-ngoc-tung-suy-sup-den-muc-bi-tram-cam-nang-2221612.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tms2-eps16-moment-tap-16-7-1-1260.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218464","title":"Vượt qua bệnh rối loạn lo âu, Khổng Tú Quỳnh tuổi 32 lột xác ở 'Chị đẹp'","description":"Tham gia ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’, Khổng Tú Quỳnh khoe vóc dáng mảnh mai trong vũ đạo bốc lửa. Tại đây, nữ ca sĩ lần đầu tiết lộ chuyện từng mắc rối loạn lo âu.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vuot-qua-benh-roi-loan-lo-au-khong-tu-quynh-tuoi-32-lot-xac-o-chi-dep-dap-gio-2218464.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khong-tu-quynh-manh-mai-tuoi-u35-tung-mac-chung-roi-loan-lo-au-633.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T11:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221912","title":"Phim giờ vàng của Thu Quỳnh đối đầu với Thanh Hương ở VTV Awards 2023","description":"Không chỉ có tên ở đề cử 'Diễn viên nữ ấn tượng', hai bộ phim có sự góp mặt của Thu Quỳnh và Thanh Hương cùng tranh giải Phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phim-cua-thu-quynh-doi-dau-voi-thanh-huong-o-giai-vtv-2221912.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/phim-gio-vang-cua-thu-quynh-doi-dau-voi-thanh-huong-o-vtv-awards-2023-278.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T10:42:09","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221620","title":"Khả Ngân được gọi tên, Thanh Sơn trượt đề cử VTV Awards 2023","description":"12 đề cử ở hạng mục Diễn viên nam và Diễn viên nữ ấn tượng vừa được VTV công bố. Tuy nhiên danh sách chỉ có tên Khả Ngân trong khi Thanh Sơn vắng mặt.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kha-ngan-duoc-goi-ten-thanh-son-truot-de-cu-vtv-awards-2023-2221620.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kha-ngan-duoc-goi-ten-thanh-son-truot-de-cu-vtv-awards-2023-743.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:49:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221379","title":"Mono, Mai Tài Phến tham gia 'Sao nhập ngũ 2024’","description":"Tám nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên tham dự ‘Sao nhập ngũ 2024’ có những cái tên quen thuộc như Mono, Soobin Hoàng Sơn, Huỳnh Lập, Xemesis...","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mono-soobin-hoang-son-huynh-lap-tham-gia-sao-nhap-ngu-2024-2221379.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mono-mai-tai-phen-tham-gia-sao-nhap-ngu-2024-1672.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T22:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221312","title":"Nhan sắc 'vạn người mê' của nữ MC là con gái cựu tuyển thủ quốc gia","description":"Có nhan sắc xinh đẹp cộng thêm gia thế \"khủng\", nữ MC thời sự này đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-sac-van-nguoi-me-cua-nu-mc-la-con-gai-cuu-tuyen-thu-quoc-gia-2221312.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nhan-sac-van-nguoi-me-cua-nu-mc-la-con-gai-cuu-tuyen-thu-quoc-gia-1324.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218503","title":"Phản ứng của chồng và các con khi diva Mỹ Linh thi 'Chị đẹp đạp gió'","description":"Ca sĩ Mỹ Linh tiết lộ phản ứng của ông xã và các con khi cô tham gia chương trình 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023'.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phan-ung-cua-chong-va-cac-con-khi-diva-my-linh-thi-chi-dep-dap-gio-re-song-2218503.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/phan-ung-cua-chong-va-cac-con-khi-diva-my-linh-thi-chi-dep-dap-gio-1017.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T11:45:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220481","title":"Lệ Quyên nhảy bật 2 móng chân, Hồng Nhung rách cơ vai vẫn đu dây","description":"Các 'chị đẹp' Hồng Nhung, Lệ Quyên, Mỹ Linh... vượt qua nhiều trở ngại và sự cố để tỏa sáng trên sân khấu công diễn 1 của 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023'.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/le-quyen-nhay-bat-2-mong-chan-khi-tap-luyen-tai-chi-dep-dap-gio-re-song-2220481.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/le-quyen-nhay-bat-2-mong-chan-hong-nhung-rach-co-vai-van-du-day-270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:42:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220163","title":"Thí sinh từng định bỏ thi giành Quán quân MC nhí toàn quốc","description":"Hoàng Trung Hải - 