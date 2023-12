{"article":{"id":"2224114","title":"Man City thua thảm Aston Villa: Sự bất lực của Pep Guardiola","description":"Man City thua toàn diện Aston Villa trong cuộc chiến mà Pep Guardiola hoàn toàn bất lực trước đối thủ Unai Emery, với chỉ 2 cú sút và không có nổi pha phạt góc nào.","contentObject":"<p align=\"justify\">Aston Villa, đội giành chiến thắng mọi trận đấu mùa này trên sân nhà Villa Park, đã không để điều ngoại lệ xảy ra trong <a href=\"https://vietnamnet.vn/man-city-thua-be-bang-tren-san-aston-villa-2223950.html\" target=\"_blank\">cuộc tiếp đón nhà vô địch Man City đang sa sút</a>.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/aston-villas-man-city-762.jpg?width=768&s=6zbwd7wvurtj7J1C5ALrIg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/aston-villas-man-city-762.jpg?width=1024&s=MaKJcoJNyQJKoUvSfQHtug\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/aston-villas-man-city-762.jpg?width=0&s=6pP0XO1oj2GWu-dmITrkCg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/aston-villas-man-city-762.jpg?width=768&s=6zbwd7wvurtj7J1C5ALrIg\" alt=\"aston villas man city.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/aston-villas-man-city-762.jpg?width=260&s=DV5AhieWcdYYpe_icSN-5w\"></picture>

<figcaption>Aston Villa làm nên điều kỳ diệu ở vòng 15 </figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Man City đến Birmingham mà không có Rodri, người thủ lĩnh về mọi mặt của họ. Ở đó, Pep Guardiola tiếp tục cho thấy ông chưa giải quyết được tình thế tiến thoái lưỡng nan do sự vắng mặt của cầu thủ đồng hương.</p>

<p align=\"justify\">Đội chủ nhà là một hiện tượng mùa này, được dẫn dắt bởi Unai Emery với cuộc cách mạng thú vị hồi mùa hè.</p>

<p align=\"justify\">Ngay từ đầu, đoàn quân của Unai Emery đã nhấn chìm Man City khi Emery nhận thất những hạn chế của đối thủ.</p>

<p align=\"justify\">Sức ép mà những Leon Bailey, Boubacar Kamara, McGinn, Ollie Watkin và đặc biệt là Douglas Luiz tạo ra khiến cho đội bóng thành Manchester bộc lộ điểm yếu nơi hàng tiền vệ.</p>

<p align=\"justify\">Hiếm khi nhà vô địch bóng đá Anh trong 3 mùa giải liên tiếp - tham vọng của Pep Guardiola là lập kỷ lục cú \"poker\" (4 lần) vô địch - trông bất lực đến thế.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/man-city-aston-villa-763.jpg?width=768&s=zgSo_wacPm4Q9RPkWqqRmA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/man-city-aston-villa-763.jpg?width=1024&s=6Q3YZhqmRlUqcgWpgE0i_w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/man-city-aston-villa-763.jpg?width=0&s=dubMpPtZ80Cf4H0dRtfcpQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/man-city-aston-villa-763.jpg?width=768&s=zgSo_wacPm4Q9RPkWqqRmA\" alt=\"man city aston villa.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/man-city-aston-villa-763.jpg?width=260&s=blhaAejUiyMCIx7HIt4YtA\"></picture>

<figcaption>Man City có trận đấu kém toàn diện</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Erling Haaland, sau khi không có nổi cú sút chính xác nào trong trận Tottenham - chỉ thực hiện một vài pha dứt điểm lẻ tẻ. Chính xác là 2 lần trong cả trận, từ cự ly gần và đều đúng hướng khung thành.</p>

<p align=\"justify\">Nhưng Dibu Martinez - thủ môn xuất sắc trong trận chung kết World Cup 2022 lịch sử - dễ dàng chặn đứng Haaland.</p>

<p align=\"justify\">Dibu Martinez khổng lồ và không thể tiếp cận, giống như toàn đội của anh. Aston Villa kết dính và di chuyển vị trí hợp lý: 7 cú sút trúng đích, trong số 22 tình huống dứt điểm.</p>

<p align=\"justify\">Các học trò của Unai Emery cũng áp đảo về số lần chiến thắng tranh chấp tay đôi (58,4%), đặc biệt hiệu quả trong không chiến (66,7%).</p>

<p align=\"justify\"><b>Sự bất lực của Guardiola</b></p>

<p align=\"justify\">Trước khi bước vào trận đấu ở Birmingham, Pep Guardiola đáp trả rất gắt những phân tích của các cựu cầu thủ Gary Neville, Micah Richards và đặc biệt là Jamie Carragher.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/douglas-luiz-aston-villa-man-city-764.jpg?width=768&s=9F0Rx81mhiEZbHlq2Tgt6A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/douglas-luiz-aston-villa-man-city-764.jpg?width=1024&s=xmZGZ2h5M2RmL2TaFMECow\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/douglas-luiz-aston-villa-man-city-764.jpg?width=0&s=4K1_yZ9NfmyJxCfI1zfoXA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/douglas-luiz-aston-villa-man-city-764.jpg?width=768&s=9F0Rx81mhiEZbHlq2Tgt6A\" alt=\"douglas luiz aston villa man city.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/douglas-luiz-aston-villa-man-city-764.jpg?width=260&s=JPebPDkz0OnCvlwUDqZaRw\"></picture>

<figcaption>Douglas Luiz và hàng tiền vệ Villa áp đảo về mọi mặt</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Giống như một bài diễn thuyết, với những từ ngữ mạnh mẽ kết hợp ngôn ngữ cơ thể, Pep bảo vệ đội bóng của mình.</p>

<p align=\"justify\">Guardiola thậm chí mỉa mai Carragher chưa từng vô địch Premier League, một cách giao tiếp không giống với hình ảnh mọi người quen thuộc về ông.</p>

<p align=\"justify\">Những phản ứng mạnh mẽ trong phòng họp báo không được Pep Guardiola thể hiện khi <a href=\"https://vietnamnet.vn/man-city-tag1071014756594364326.html\" target=\"_blank\"><strong>Man City</strong></a> bước ra Villa Park.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-chart-embed\"><iframe width=\"600\" height=\"420\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/chart/02SEIN.html\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p align=\"justify\">Đó là sự bất lực đúng nghĩa khi Guardiola không có giải pháp thay Rodri vắng mặt. Đội từng thua Arsenal, Wolves (Premier League) và Newcastle (League Cup) với cùng vấn đề.</p>

<p align=\"justify\">Hàng tiền vệ trong hệ thống 3-2-4-1 gồm Akanji, John Stones, Lewis và Julian Alvarez. Họ là một nhóm kết hợp giữa tiền đạo và trung vệ.</p>

<p align=\"justify\">Kết quả, Villa hoàn toàn làm chủ khu vực giữa sân nhờ sự áp đảo mà McGinn, Tielemans, Douglas và Kamara tạo ra. Tất cả đều là những tiền vệ thuần túy được Unai Emery giao nhiệm vụ cụ thể.</p>

<p align=\"justify\">Từ khả năng kiểm soát giữa sân, Villa nổi bật ở khu vực trước cả hai khung thành. Nếu đội chủ nhà dứt điểm 22 lần thì Man City chỉ thực hiện được 2 cú sút, đều đến từ Haaland.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/pep-guardiola-unai-emery-man-city-aston-villa-765.jpg?width=768&s=kKcvK9zOP997ZB6ejPZ_LA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/pep-guardiola-unai-emery-man-city-aston-villa-765.jpg?width=1024&s=NYzo152mb_u5qHBsW5Z1lg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/pep-guardiola-unai-emery-man-city-aston-villa-765.jpg?width=0&s=gVUiveEcYLWwrNp14G8TLg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/pep-guardiola-unai-emery-man-city-aston-villa-765.jpg?width=768&s=kKcvK9zOP997ZB6ejPZ_LA\" alt=\"pep guardiola unai emery man city aston villa.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/pep-guardiola-unai-emery-man-city-aston-villa-765.jpg?width=260&s=37qaH7tlIW9_4Bp3LMOoZA\"></picture>

<figcaption>Unai Emery lần đầu tiên thắng Guardiola</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Những con số bất thường trong cuộc đấu trí giữa Emery và Pep không chỉ có vậy: Man City không có nổi tình huống phạt góc nào.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-quote-has-space-left alignment rounded vnn-template-noneditable\"><span class=\"space-left\"> <picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/man-city-thua-tham-aston-villa-su-bat-luc-cua-pep-guardiola-766.png?width=0&s=sosjuW3jVfTBv-ovXYnXtA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/man-city-thua-tham-aston-villa-su-bat-luc-cua-pep-guardiola-766.png?width=768&s=UidTOUI-Fr-Dcjqdk_-ynQ\" alt=\"\"></picture> </span> <span class=\"space-right\"> <picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/man-city-thua-tham-aston-villa-su-bat-luc-cua-pep-guardiola-766.png?width=0&s=sosjuW3jVfTBv-ovXYnXtA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/man-city-thua-tham-aston-villa-su-bat-luc-cua-pep-guardiola-766.png?width=768&s=UidTOUI-Fr-Dcjqdk_-ynQ\" alt=\"\"></picture> </span> <span class=\"quote__content vnn-template-editable\"><strong>3:</strong> Đây là lần thứ 3 đội bóng của Pep Guardiola không thắng trong 4 trận liên tiếp ở giải VĐQG (3 hòa, 1 thua). Hai lần trước với chính Man City tháng 4/2017; Barcelona tháng 5/2009.</span> <span class=\"quote__author vnn-template-editable\"></span></article>

<p align=\"justify\">Chiến thắng đưa Villa lên lên chiếm vị trí thứ 3 của chính Man City, đẩy đối thủ này xuống hạng 4.</p>

<p align=\"justify\">Trong mùa giải mà Premier League bùng nổ về số bàn thắng nhất sau hơn nửa thế kỷ, Villa tạo nên sự thú vị cho cuộc đua nhóm đầu bảng. Arsenal và Liverpool là hai đội vui nhất từ cuộc lật đổ ở Villa Park.</p>

<p align=\"justify\">Có rất nhiều thứ đầu tiên với Guardiola mùa này: lần đầu tiên thua Mikel Arteta ở Premier League; lần đầu tiên thất bại sau 14 cuộc đấu trí với Unai Emery kể từ 2008.</p>

<p align=\"justify\">Mặc dù mùa giải còn rất dài, nhưng nếu không sớm khắc phục các vấn đề, tham vọng lần thứ 4 liên tiếp vô địch Premier League của Pep Guardiola sẽ sớm tan vỡ.</p>

<table class=\"Opta-Stats-Bars\">

<tbody>

<tr>

<th class=\"Opta-Stats-Bars-Text\" colspan=\"3\" scope=\"row\"><strong>Aston Villa 1-0 Man City</strong></th>

</tr>

<tr>

<th class=\"Opta-Stats-Bars-Text\" scope=\"row\" width=\"143\"><strong>Aston Villa</strong></th>

<th class=\"Opta-Stats-Bars-Text\" scope=\"row\" width=\"614\"><strong>Thông số kỹ thuật</strong></th>

<th class=\"Opta-Stats-Bars-Text\" scope=\"row\" width=\"139\"><strong>Man City</strong></th>

</tr>

<tr class=\"\">

<td class=\"Opta-Outer\">46,1%</td>

<td width=\"606\">Kiểm soát bóng</td>

<td class=\"Opta-Outer Opta-Outer-bigger\">53,9%</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td class=\"Opta-Outer Opta-Outer-bigger\">58,4%</td>

<td width=\"606\">Tranh chấp tay đôi (%)</td>

<td class=\"Opta-Outer\">41,6%</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td class=\"Opta-Outer Opta-Outer-bigger\">66,7%</td>

<td width=\"606\">Không chiến (%)</td>

<td class=\"Opta-Outer\">33,3%</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td class=\"Opta-Outer Opta-Outer-bigger\">7</td>

<td width=\"606\">Đánh chặn</td>

<td class=\"Opta-Outer\">6</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td class=\"Opta-Outer\">0</td>

<td width=\"606\">Việt vị</td>

<td class=\"Opta-Outer Opta-Outer-bigger\">5</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td class=\"Opta-Outer Opta-Outer-bigger\">6</td>

<td width=\"606\">Phạt góc</td>

<td class=\"Opta-Outer\">0</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table class=\"Opta-Stats-Bars\" style=\"width: 99.9478%;\">

<tbody>

<tr class=\"\">

<td class=\"Opta-Outer Opta-Outer-bigger\" style=\"width: 17.6424%;\">22</td>

<td style=\"width: 65.212%;\">Dứt điểm</td>

<td class=\"Opta-Outer\" style=\"width: 17.1194%;\">2</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td class=\"Opta-Outer Opta-Outer-bigger\" style=\"width: 17.6424%;\">7</td>

<td style=\"width: 65.212%;\">Dứt điểm trúng đích</td>

<td class=\"Opta-Outer\" style=\"width: 17.1194%;\">2</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td class=\"Opta-Outer Opta-Outer-bigger\" style=\"width: 17.6424%;\">10</td>

<td style=\"width: 65.212%;\">Dứt điểm ngoài vòng cấm</td>

<td class=\"Opta-Outer\" style=\"width: 17.1194%;\">0</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td class=\"Opta-Outer Opta-Outer-bigger\" style=\"width: 17.6424%;\">12</td>

<td style=\"width: 65.212%;\">Dứt điểm trong vòng cấm</td>

<td class=\"Opta-Outer\" style=\"width: 17.1194%;\">2</td>

</tr>

</tbody>

</table>

