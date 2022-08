Màn "hạ thủy" chiếc thuyền bằng bán tải điện Rivian R1T không thể chất hơn

Xem video:

Mới đây, nam youtuber cũng là chủ xe bán tải điện Rivian R1T đã chia sẻ trên kênh YouTube Rivit.blog của mình đoạn video kèm lời dẫn: “Khi tôi được biết R1T có thể lội nước với độ sâu 1.092 mm, ngay lập tức, tôi rất muốn biết liệu có thể hạ thủy con thuyền của mình ở hồ Bear, Idaho hay không”.

Thuyền của nam youtuber là chiếc Malibu 23 LSV đời 2004, cần ra chỗ sâu ít nhất 914 mm để nổi. Chiếc thuyền nặng 1.814 kg, rơ mooc nặng 680 kg, như vậy chiếc xe điện của Rivian phải kéo/đẩy khoảng 2.721 kg.

Đầu tiên anh lùi thuyền cho đến khi lốp địa hình 20 inch nằm dưới nước một chút, và cứ thế đẩy thuyền xuống. Tuy nhiên, anh không đi đến điểm sâu 1.092 mm, được đánh dấu ở phần trên cùng của đường viền màu đen xung quanh giếng bánh xe. Bởi từ điểm đó, chiếc xe sẽ bắt đầu nổi chứ không chìm, có thể làm mất lực kéo/đẩy, chủ xe cho biết.

Trước đó, Rivit đãphải ngắt đèn rơ mooc để xe không bị nhầm lẫn, chuyển sang chế độ kéo Towing Mode, cài đặt vượt địa hình cát Off Road Deep Sand. “Chế độ Off Road Deep Sand tốt hơn so với chế độ All Purpose thông thường, bởi truyền sức mạnh đến bánh trước nhiều hơn”, Rivvit.blog viết trên YouTube.

Có thể thấy trong video mọi chuyện diễn ra khá ổn và chủ xe cho biết anh cùng vợ đã làm như vậy “3-4 lần trong vài ngày”. Để thực hiện một pha nguy hiểm như thế này, phải thử nghiệm rất nhiều lần, và cũng phải đủ tự tin rằng nước sẽ không lọt vào động cơ, pin hay các bộ phận quan trọng khác.

Theo Carscoops

