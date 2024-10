Cùng sức nóng của bộ phim chiếu rạp nghìn tỷ Đố anh còng được tôi (I, The Executioner) và series Con trai bạn mẹ (Love Next Door) trên Netflix đã giúp thăng hạng vị trí của tài tử “vạn người mê” Jung Hae In.

Theo đó, Jung Hae In đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng 10 của các nam diễn viên ăn khách nhất màn ảnh Hàn Quốc, chỉ sau Cha Seung Won, Kim Woo Bin và Yoo Hae Jin.

Jung Hae In. Ảnh: FBNV

Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của các nam diễn viên trong tháng 10 với dữ liệu được thu thập từ 15/9-15/10. Kết quả dựa trên việc phân tích sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng trên truyền thông cũng như sự tương tác và chỉ số nhận thức cộng đồng của 50 diễn viên nổi tiếng nhất hiện tại.

Theo đó, tài tử Cha Seung Won dẫn đầu danh sách với chỉ số 5.841.596, tăng 31,18% số điểm so với tháng trước. Trong khi đó, Kim Woo Bin giành ngôi á quân với chỉ số 5.009.360. Vị trí thứ 3 thuộc về Yoo Hae Jin. Anh tăng tới 220,43% chỉ số thương hiệu so với tháng trước. Với chỉ số 4.305.979, tài tử vạn người mê Jung Hae In xếp hạng 4. Hwang Jung Min chốt sổ top 5 với chỉ số danh tiếng thương hiệu khá cao: 4.073.033.

Dưới đây là danh sách 30 ngôi sao hot nhất hiện nay:

Cha Seung Won

Kim Woo Bin

Yoo Hae Jin

Jung Hae In

Hwang Jung Min

Lee Dong Wook

Um Tae Goo

Park Seo Joon

Lee Je Hoon

Ma Dong Seok

Son Suk Ku

Jo Jung Suk

Lee Byung Hun

Byun Yo Han

Lee Jung Jae

Lee Seo Jin

Kim Hye Soo

Han Ji Min

Go Youn Jung

Park Ji Hwan

Lee Jin Uk

Yum Jung Ah

Jang Dong Gun

Kim Tae Ri

Lee Jong Suk

Ha Jung Woo

Kang Dong Won

Nam Joo Hyuk

Gong Yoo

Jo In Sung

Quỳnh An - Theo Soompi