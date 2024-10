Bộ phim truyền hình lãng mạn hài hước Love next door (tựa Việt: Con trai bạn mẹ) của đài tvN là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Yoo Je-won và biên kịch Shin Ha-eun (từng làm nên thành công của phim Hometown Cha-Cha-Cha). Phim hiện thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, không chỉ bởi cốt truyện hấp dẫn mà sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên chính Jung Hae In và Jung So Min cũng khiến fan yêu mến.

Jung Hae In và Jung So Min. Ảnh: tvN

Hậu trường của phim:

Trong video hậu trường mới được đăng tải gần đây, hai diễn viên có nhiều hành động tình tứ, ngọt ngào dành cho nhau. Jung Hae In không ngần ngại chăm sóc bạn diễn Jung So Min. Cả hai thoải mái trao đổi ý tưởng để chuẩn bị cho những cảnh quay thân mật.

Đặc biệt, cặp đôi có một phân cảnh lãng mạn tại nhà bếp văn phòng, khi cùng chuẩn bị bữa ăn và có những cử chỉ lãng mạn. Khoảnh khắc Jung Hae In nhẹ nhàng nâng Jung So Min lên quầy bếp, ân cần quan tâm đến cảm nhận của bạn diễn khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Ở một cảnh hôn, mặc dù cố chuyên nghiệp để truyền tải cảm xúc của nhân vật, cả hai vẫn bật cười, tạo nên khoảnh khắc thú vị ở trường quay.

Bên cạnh những khoảnh khắc hậu trường đáng yêu, CJ Entertainment mới công bố Jung Hae In sẽ thể hiện ca khúc nhạc phim cuối cùng. Bài hát có tên Words I couldn't say (tạm dịch: Những lời chưa nói) sẽ được phát hành ngày 5/10.

Jung Hae In sẽ thể hiện ca khúc nhạc phim. Ảnh: Soompi

Words I couldn't say là bản ballad sâu lắng với giai điệu guitar acoustic. Lời bài hát thể hiện tình yêu nguyên vẹn của cặp đôi từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ cho đến hiện tại. Đáng chú ý, ca khúc này đã xuất hiện trong cảnh kết của tập 14 vừa phát sóng.

Người hâm mộ có thể nghe đầy đủ bản thu âm Words I couldn't say do Jung Hae In thể hiện trên các nền tảng nhạc số từ 18h ngày 5/10 (giờ Hàn Quốc).