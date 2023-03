Sáng 31/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Viết Thăng (SN 1982, ở huyện An Dương, TP Hải Phòng, tạm trú tại đường Hồ Xuân Hương, phường Lê Lợi, TP Hưng Yên), về tội buôn bán hàng cấm.

Đối tượng Hà Viết Thắng làm việc với cơ quan công an. Ảnh CACC.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, tại khu dân cư mới thôn Kệ Châu 3 (xã Phú Cường, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), công an tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 37C-327.83 đang dừng đỗ, bốc hàng hóa.

Tang vật của vụ án. Ảnh CACC.

Khi thấy bóng dáng lực lượng công an, các cá nhân bốc hàng đã bỏ chạy, để lại xe và hàng hóa. Công an thu giữ 32.500 bao thuốc lá điếu, trong đó thuốc lá điếu nhãn hiệu “BLEND No.555 GOLD” là 23.000 bao, thuốc lá điếu nhãn hiệu “BLEND No.555 ORIGINAL” là 9.500 bao. Tổng số thuốc lá điếu trên bao bì chỉ ghi chữ nước ngoài, không có chữ Việt Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng Hà Viết Thăng là chủ số thuốc lá điếu nhập lậu nói trên. Đối tượng Thăng đã từng có 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và đánh bạc.