Mạnh tay đầu tư 1 triệu đô, EM&AI thể hiện thế nào trước Shark Liên?

Tham gia "Thương Vụ Bạc Tỷ" mùa 5 với mục tiêu đem giải pháp Voicebot AI đến với mọi doanh nghiệp thuộc mọi quy mô bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ với tiêu chí dễ sử dụng, nhanh nhận thấy hiệu quả.

CEO kiêm đồng sáng lập Lê Ngọc Trí kêu gọi 1 triệu USD cho 5% cổ phần công ty. Dù chưa thể chốt lại mức định giá với shark Liên, EM&AI cũng đã có được cái bắt tay đầu tư cùng khoản bảo chứng 2 tỉ đồng cho khoản đầu tư trị giá 1 triệu USD.

Shark Hưng từng gặp gỡ EM&AI với tư cách khách hàng trước đây vài tháng. Shark Bình với kinh nghiệm kinh nghiệm đầu tư startup tổng đài, cũng đánh giá rất cao giải pháp của EM&AI và hứa hẹn hợp tác ứng dụng công nghệ, lan toả giải pháp.

CEO Lê Ngọc Trí cho biết, hệ sinh thái giải pháp Voice AI của EM&AI đã được kiểm chứng bởi hơn 100 doanh nghiệp với quy mô từ lớn đến nhỏ trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm, phần mềm, bất động sản như: NamGroup, FE Credit, Điện lực Miền trung, Mitek ... Sau 4 năm phát triển và hoàn thiện giải pháp, EM&AI tự tin đem lại giải pháp AI đem lại hiệu quả thực tiễn cho cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Quá tải cuộc gọi ở call center là vấn đề phổ biến ở các doanh nghiệp, vì số lượng nhân viên và số lượng cuộc gọi cần hỗ trợ của khách hàng chênh lệch vô cùng lớn. Bộ phận call center thường xuyên chịu áp lực lớn khi họ phải xử lý rất nhiều cuộc gọi đến trong khoảng thời gian ngắn, trong khi sự hài lòng của khách hàng thì ngày càng giảm vì vấn đề của họ không được giải quyết một cách thấu đáo.

Thế nhưng, những giải pháp gọi tự động, autocall hiện nay không thể phục vụ nhu cầu tự động hoá của doanh nghiệp do phần mềm chỉ có thể gọi đi để thông báo, khách hàng không thể hoặc chỉ có thể trả lời bằng phím bấm. Giải pháp AI voicebot của EM&AI ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu này với khả năng tiếp cận hàng nghìn khách hàng thông qua điện thoại, phân tích và hiểu lời nói của khách hàng để có thể phản hồi theo tình huống. Nếu các trợ lý ảo trên thiết bị IOT thường sử dụng cơ chế hỏi đáp 1-1 (FAQ), hỏi gì trả lời nấy, thì voicebot tạo nên từ nền tảng của EM&AI có thể thu thập thông tin trong suốt ngữ cảnh hội thoại để đưa ra phản hồi phù hợp, với độ chính xác nhận diện lời nói hơn 90% trong môi trường nhiều tạp âm của tổng đài.

EM&AI đáp ứng đủ cả 2 tiêu chí: Giá trị cộng đồng & vươn tầm thế giới

Tại buổi họp báo ra mắt chương trình “Thương vụ bạc tỉ” mùa 5, Shark Liên kiên định với hai thông điệp chính: “luôn cổ vũ, hỗ trợ, chắp cánh cho các nhà khởi nghiệp Việt có tinh thần nhân văn, yêu công nghệ để mang lại giá trị cho cộng đồng. Bên cạnh đó sẽ kết nối, tạo cơ hội cho các startup Việt lan tỏa sức mạnh”

Không nhiều startup tại việt nam chưa bước ra thị trường quốc tế đã đạt nhiều giải thưởng lớn, chứng minh năng lực công nghệ trí tuệ nhân tạo vượt trội như EM&AI, trong số đó có thể kể đến các giải thưởng từ trong nước đến quốc tế như: AI Accelerator Challenge tổ chức bởi Đại sứ quán Úc, top 5 startup nổi trội tại Việt Nam & Thái Lan tại AI For Good do Liên Hợp Quốc tổ chức, đại diện Việt Nam tại chương trình Highway To 100 Unicorn Startup do Microsoft tổ chức. Tiền thưởng từ các chương trình này đều được EM&AI bổ sung vào ngân sách cho các chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp SME vượt khủng hoảng Covid-19.

Thừa nhận thách thức lớn nhất của startup công nghệ trí tuệ nhân tạo là “định hướng thị trường” (market education), CEO Lê Ngọc Trí cùng EM&AI đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, để nhiều doanh nghiệp có thể tiếp cận đến giải pháp Voice AI được đầu tư hàng triệu USD với mức phí 0 đồng. EM&AI phối hợp cùng các quỹ và vườn ươm như: Zonestartups, BSSC, DNES để phối hợp đem những ưu đãi này đến doanh nghiệp nhỏ, công ty khởi nghiệp. Sharktank cũng là một dịp để startup giới thiệu giải pháp và đưa ra chương trình dùng thử miễn phí mang tên “Bắt tay shark, chia deal hời bạc tỷ”. Ưu đãi bao gồm: miễn phí trải nghiệm "nhân viên ảo" AI voicebot; tặng gói 1000 cuộc gọi; tặng 5 kịch bản AI: chăm sóc khách hàng, telesales, nhắc hẹn sự kiện, nhắc hạn thanh toán, báo vận đơn; tặng thêm ưu đãi 70% khi mua gói dịch vụ.

Ngày 29/5 CEO Lê Ngọc Trí đã có buổi gặp mặt với đội ngũ tư vấn và đầu tư của shark Liên tại Đà Nẵng. Hai bên tìm thấy nhiều điểm chung trong việc hướng tới nâng cao tính ứng dụng của voicebot, chatbot và phân tích cuộc gọi nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm.

Ông Lê Ngọc Trí chia sẻ: “EM&AI đang đẩy mạnh triển khai 2 voicebot được đào tạo sẵn nghiệp vụ hỗ trợ khách hàng khôi phục tài khoản bảo hiểm và nhắc hạn thanh toán bảo hiểm. Trước hết, Lian là một trong những đối tác đầu tiên chúng tôi mời triển khai thử nghiệm, hướng tới tự động hoá dịch vụ khách hàng với sự hỗ trợ của công nghệ AI".

