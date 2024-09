Chiều 8/9, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) cho biết khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, tác động mạnh đến địa phương, các bác sĩ đã kịp thời mổ bắt con cho sản phụ 19 tuổi để cứu thai nhi 38 tuần tuổi.

Trước đó, khoảng 14h ngày 7/9, nhân viên y tế TTYT huyện tiếp nhận thai phụ trú tại xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, mang thai con đầu, đã xuất hiện cơn chuyển dạ kéo dài.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cứu thai nhi. Ảnh: TTYT huyện Xuân Trường.

Sau khi khám lâm sàng, các bác sĩ nhận thấy thai nhi bị suy tim, đầu cao. Ngay lập tức, thai phụ được chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy thai.

Theo lãnh đạo TTYT, thời điểm tiến hành phẫu thuật, do ảnh hưởng của bão số 3 nên khu vực bị mất điện, các bác sĩ phải sử dụng máy phát để lấy ánh sáng cho ca phẫu thuật. Việc triển khai phẫu thuật rất khó khăn vì trùng với thời điểm bão đổ bộ mưa to, gió lớn, sản phụ di chuyển được đến bệnh viện an toàn đã là một kỳ tích.

“Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, mẹ và bé đều an toàn, bé gái nặng 2,8kg. Hai mẹ con đang tiếp tục được theo dõi”, lãnh đạo TTYT cho biết thêm.