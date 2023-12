{"article":{"id":"2223364","title":"Mật trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang chung tay xây dựng nông thôn mới","description":"Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp tỉnh Tuyên Quang bằng nhiều cách làm sáng tạo đã góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.","contentObject":"<p>Trong năm 2023, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Tuyên Quang đã vận động nhân dân tham gia hiến hơn 37.700m2 đất, gần 30.000 ngày công, trên 6,4 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, đường bê tông nội đồng, lắp đặt camera an ninh, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa.</p>

<p>MTTQ cũng cùng chính quyền địa phương vận động bà con xây dựng tuyến đường điện “Thắp sáng đường quê”, thực hiện mô hình “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”, tuyến đường cờ...; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia trồng mới trên 50.000 cây xanh hưởng ứng phong trào “Tết trông cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-tuyen-quang-1-358.jpeg?width=768&s=b193QyxKBImoIICwGhTWwA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-tuyen-quang-1-358.jpeg?width=1024&s=nc2CyT-grrlFvck0HesCcg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-tuyen-quang-1-358.jpeg?width=0&s=kdHJPiqv7WM8qzEg5uAZeg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-tuyen-quang-1-358.jpeg?width=768&s=b193QyxKBImoIICwGhTWwA\" alt=\"W-tuyen-quang-1.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-tuyen-quang-1-358.jpeg?width=260&s=nGogx6MhuGL3rkQ3km0a6w\"></picture>

<figcaption> Diện mạo nông thôn ở Tuyên Quang đã có nhiều khởi sắc. (Ảnh minh họa: Anh Hùng) </figcaption>

</figure>

<p>Bên cạnh đó, tập trung tổ chức triển khai đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.</p>

<p>Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo làm mới, sửa chữa nhà ở.</p>

<p>Kết quả, năm nay đã thực hiện làm mới và sửa chữa nhà cho 2.055 hộ nghèo với kinh phí thực hiện trên 300 tỷ đồng; lũy kế sau hơn 2 năm thực hiện, toàn tỉnh đã làm mới và sửa chữa nhà cho 4.519 hộ nghèo/3.820 hộ, đạt 118,2% so với cả giai đoạn 2021-2025 (làm mới 3.934 hộ, sủa chữa 585 hộ) với tổng kinh phí thực hiện trên 568 tỷ đồng.</p>

<p>Nhằm góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, huy động được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng; tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng cho 111 mô hình tự quản có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.</p>

<p>Song song với đó, để giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, MTTQ các cấp của tỉnh đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. </p>

<p>Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, quá trình lồng ghép triển khai các phong trào của MTTQ các cấp của tỉnh đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư. 