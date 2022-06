Matt Fitzpatrick vô địch US Open: Vinh quang không phải để bán

Golf cần một ngày Chủ nhật như thế (19/6, ngày đánh chung kết theo giờ Mỹ). Đầy đam mê, hồi hộp và những cú đánh ngoạn mục. Một số ít các ngôi sao chiến đấu để giành vinh quang tại US Open. Cuộc so tài diễn ra trong các trận đấu chứ không phải trong giải đấu hàng triệu USD của người Saudi Arabia. Ở đó, trong sự cạnh tranh thuần túy, trong mồ hôi của các golfer và hơi thở của người hâm mộ, là bản chất của thể thao, một liều thuốc tiên không phải để bán để thu về một số tiền.

Chiến thắng của Fitzpatrick là áp phích hoàn hảo cho PGA Tour

Điều kỳ diệu Fitzpatrick

Áp phích hoàn hảo cho thế giới golf, hoặc ít nhất là PGA Tour. Cho đến lượt đánh cuối cùng của hố cuối cùng vẫn chưa quyết định được nhà vô địch. Trong khi thảo luận về những con số nào xuất hiện và những người có thể thất bại, vinh quang bất ngờ đến với một vận động viên 27 tuổi người Anh, đến từ Sheffield, người cho đến lúc đó vẫn chưa ăn mừng chiến thắng nào trên đường đua Mỹ.

Matt Fitzpatrick chinh phục major đầu tiên của mình khi kết thúc trận chung kết nhịp độ nhanh, nhịp tim nhanh, trong đó anh đánh bại hai người Mỹ Scottie Scheffler - số 1 thế giới, và Will Zalatoris với chênh lệch đúng một điểm gậy (-6). Jon Rahm - ngôi sao của giải đấu, từ trong lẫn ngoài sân cỏ, đồng thời là nhà vô địch năm ngoái, đã hụt bước trong ngày chung kết.

Cuốn sổ tay không chơi vơi khi biết bao cảm xúc lẫn lộn. Fitzpatrick, một tay golf có khuôn mặt trẻ thơ, vẫn còn niềng răng, có thể nói rằng có rất nhiều trái tim trong chiến thắng của anh.

Cách đây 9 năm, vào năm 2013, trong cùng một khóa học tại The Country Club, Brookline (Massachusetts), tay golf người Anh đã giành giải Nghiệp dư Mỹ. Sau đó, anh ở lại với một gia đình, nhà Fulton, những người mà anh vẫn duy trì tình bạn thân thiết. Đến mức những ngày này đây đã là nhà của Matt, cũng chính căn phòng mà anh vừa trở về vào Chủ nhật vừa qua với một chiếc cúp khác, cũng là golfer không phải người Mỹ đầu tiên giành cú đúp US Open và US Amateur.

Trong lịch sử golf, cũng chỉ có huyền thoại Jack Nicklaus là người duy nhất từng ăn mừng chiến thắng cả hai sự kiện.

Fitzpatrick từng vô địch giải nghiệp dư 2013

Năm 2013, chính người em trai Alex đóng vai trò caddie cho Matt. Lần này là Billy Foster - một cựu binh từng mang túi gậy của Seve Ballesteros (huyền thoại Tây Ban Nha với phong cách riêng, chủ nhân 5 major trong số 9 danh hiệu PGA Tour và 90 chiến thắng sự nghiệp chuyên nghiệp) và ông đã kết thúc sự kiện bằng nụ hôn tình cảm trên lá cờ đỏ tại hố thứ 18.

Cuộc chiến hấp dẫn

Đó là một cuộc chiến đẹp. Fitzpatrick đã chế ngự được cơn gió và cái lạnh ập đến Brookline. Với birdie ở hố 5 và 8, anh nói rõ rằng chân của mình không run. Zalatoris, người bạn cùng nhóm của anh Matt, đã vấp phải bogeys ngay tại hố 2 và 3. Chàng trai trẻ đến từ Sheffield thi đấu như những ngôi sao giỏi nhất thế giới, không thể ngăn cản với ba cú birdie ở bốn hố đầu tiên để leo lên trong tích tắc. Thật kỳ lạ, anh đã để những cơ hội đơn giản nhất trôi qua.

Đối mặt với nhau, Zalatoris và Fitzpatrick đã phát động một trận đấu tay đôi tuyệt vời. Người này liên tục vượt qua người kia. Ở hố 11, par3, birdie dành cho người Mỹ và bogey dành cho tay golf nước Anh. Tại hố 13, par4, Fitzpatrick tung cú đánh xa từ cự ly 14 mét và ghi điểm birdie, trong khi đối thủ đánh 4 gậy.

Cuộc rượt đuổi giữa họ được tính bằng inch. Cho đến hố 15, par4 Zalatoris bị vướng vào khu vực cỏ dày (rough) để rồi gặp bogey thứ 4 trong ngày, còn đối thủ của anh đạt birdie dễ dàng để tạo chênh lệch hai gậy. Điểm birdie tại hố 16 chỉ giúp golfer 25 tuổi đến từ San Francisco, (California) thu hẹp khoảng cách còn 1 gậy cho đến khi kết thúc.

Fitzpatrick và caddie Billy Foster hạnh phúc với chiến thắng

Một lần nữa Zalatoris bị bỏ lại trước cổng thiên đường: anh có 6 lần đứng trong top 10 trong 9 giải đấu lớn gần đây mà bản thân góp mặt, với 3 trong số đó anh về nhì (ở The Masters 2021, PGA Championship 2022 và giờ là US Open).

Cú đánh áp chót của Zalatoris, tưởng chừng có thể đạt birdie để đưa trận đấu vào hố phụ, nhưng không thành. Will kết thúc hố 18 với số gậy tiêu chuẩn (par4). Ngay lập tức Billy Foster bật khóc.

Trống trận không ngừng lại trong cuộc chiến giữa PGA Tour và Super Golf League. Tổ chức được bảo trợ bởi Saudi Arabia chuẩn bị phản công và muốn công bố những mảnh ghép mới mà họ sẽ dán trong album hàng trăm triệu USD của mình. Một bản hợp đồng lừng lẫy khác có thể đang được tiến hành (Brooks Koepka - với 4 danh hiệu major trong số 8 chức vô địch PGA Tour - đang ở rất gần cùng với Abraham Ancer người Mexico).

Những người nổi dậy hầu như không tỏa sáng tại US Open này (Dustin Johnson kết thúc +4; Sergio Garcia và Phil Mickelson không vượt qua cắt loại), nhưng của họ là một vấn đề khác. Ở Brookline, họ chơi thứ gì đó khác, không giống như khát vọng của Fitzpatrick hay nỗ lực đáng khen ngợi của Zalatoris. Họ đã chiến đấu vì một vinh quang không gì có thể mua được.

Giải thưởng lớn nhất major Cả núi vàng mà LIV Golf Investments đặt trên bàn để tạo nên hệ thống thi đấu mới mà Saudi Arabia bảo trợ đã thổi bùng cả bảng. Chúng ta nói về 255 triệu USD được phân chia cho 8 sự kiện. Điều này gây ra một số phản ứng trong các nhà lãnh đạo golf thế giới. Ví dụ, giải US Open 2022 đã nâng số tiền thưởng cho nhà vô địch lên 3,15 triệu USD, khoản thưởng cá nhân cao nhất trong lịch sử major. Đây là một mức tăng đáng kể so với 2,2 triệu USD trong phiên bản trước mà Jon Rahm vô địch. Là major thứ 3 trong mùa giải (sau The Masters và PGA Championship), sân khấu US Open trở thành cuộc chiến của quyền lực. Từ 30/6-2/7, Portland sẽ đăng cai chặng đua thứ hai của Saudi Arabia, trùng với giải đấu trên đường đua Mỹ, John Deere Classic. Và ở phía chân trời, sự kiện lớn cuối cùng trong mùa giải, một giải đấu rất đặc biệt. The Open Championship, hay giải Anh Mở rộng kỷ niệm phiên bản thứ 150, diễn ra từ 14-17/7, và cái nôi Saint Andrews của Scotland đã sẵn sàng. Tiger Woods muốn thi đấu ở đó, sau khi vắng mặt trong US Open vì vấn đề thể lực.

