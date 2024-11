Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tối nay (23/11) cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Thị Ngọc Huyền (19 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Lê Thị Ngọc Huyền tại cơ quan công an. Ảnh: T.T.

Theo cơ quan công an, khoảng 7h ngày 22/11, bà Trương Thị Thu Hà ru cháu nội Đ.T.H.T. (3 tháng tuổi) - con ruột của Huyền ngủ trên võng.

Sau khi cháu T. ngủ, bà Hà đi ăn sáng, dặn Huyền làm việc nhà và trông coi cháu T. Vậy nhưng, khi bà Hà vừa rời khỏi, Huyền vào bế con ném xuống mương nước gần đó, rồi thản nhiên vào làm việc nhà.

Khi bà Hà đi ăn sáng về không cháu vội cùng những người thân trong gia đình đi tìm, đồng thời trình báo sự việc với Công an xã Châu Phong. Thi thể cháu T. được người thân tìm thấy ngay sau đó.

Làm việc với cơ quan công an, Huyền khai do mâu thuẫn với chồng và cha mẹ chồng, nên thực hiện hành vi giết con bằng cách ném xuống mương nước gần nhà.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

