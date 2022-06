Máy bay Bamboo Airways bị bong lốp cao su trước khi hạ cánh xuống Nội Bài

Trưa 25/6, máy bay Airbus 320 cất cánh rời Đà Lạt tới Hà Nội xảy ra sự cố bong lốp khi bay từ sân bay Liên Khương.

Trực ban sân bay Nội Bài nhận được thông tin chuyến bay QH1422 của Bamboo Airways chặng Đà Lạt - Hà Nội cất cánh lúc 10h40 và dự kiến hạ cánh lúc 12h13.

Sau khi máy bay cất cánh, Cảng hàng không Liên Khương phát hiện một số mảnh cao su nghi ngờ là của lốp máy bay.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã kết nối với đài kiểm soát không lưu để thông báo với tổ bay QH1422 về nghi ngờ có sự cố lốp.

Lốp máy bay bị bong tróc cao su. ( Ảnh: CTV)

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án khẩn nguy với tình huống nổ lốp máy bay. Rất may do lốp máy bay chỉ bị bong phần cao su phía ngoài, áp suất lốp không bị mất nên máy bay hạ cánh an toàn.

Để đảm bảo an toàn, tổ bay đã đề nghị xe kéo máy bay vào sân đỗ thay vì máy bay tự lăn vào. Đến 12h39, máy bay được kéo vào sân đỗ, toàn bộ hành khách rời máy bay bình thường.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết qua kiểm tra, lốp sau ở càng bụng máy bay bị rách, bong lớp cao su phía ngoài, không bị mất áp suất nên máy bay vẫn hạ cánh an toàn. Cục Hàng không sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vũ Điệp