Máy bay chở khách của Mỹ suýt lao xuống biển chỉ sau hơn 1 phút cất cánh

Chuyến bay UA1722 của hãng hàng không United Airlines của Mỹ khởi hành từ Sân bay Kahului ở Maui trên đảo Hawaii tới San Francisco vào ngày 18/12/2022 suýt lao xuống biển chỉ sau 71 giây cất cánh.

Theo NBC News, sự cố xảy ra khi máy bay cất cánh vào lúc 14h29’ trong thời tiết mưa lớn. Khi vừa đạt độ cao hơm 600m, máy bay bất ngờ lao hướng xuống biển Maui với tốc độ khoảng 2.600 m/phút. Toàn bộ thời gian xảy ra sự cố là 45 giây.

Máy bay của hãng United Airlines suýt lao xuống biển Thái Bình Dương sau hơn một phút cất cánh. Ảnh: Daily Mail

Khi chỉ còn cách mặt nước 230m, may mắn phi công đã lấy lại được thăng bằng để máy bay ổn định độ cao và tiếp tục hành trình tới San Francisco.

Phát ngôn viên hãng United Airlines đã xác nhận thông tin về sự cố, và cho biết một bản báo cáo an toàn nội bộ đã được thực hiện ngay sau khi máy bay hạ cánh.

Còn theo ấn phẩm hàng không The Air Current, cũng trong ngày 18/12/2022, 25 người đã bị thương khi có mặt trên chuyến bay của hãng Hawaiian Airlines khởi hành từ Phoenix tới Honolulu. Nguyên nhân là do máy bay gặp nhiễu động mạnh do khu vực có bão gây mưa lớn.

Trả lời Daily Mail, phát ngôn viên hãng United Airlines cho hay sau vụ việc, các phi công đã được đào tạo thêm. Tổng thời gian bay của các phi công điều khiển chuyến bay UA1722 là 25.000 giờ.

Máy bay của hãng cũng đã được kiểm tra trước khi thực hiện chuyến bay tiếp theo tới Chicago sau hơn 2 tiếng đồng hồ hạ cánh xuống sân bay ở San Francisco.

Thông tin về vụ việc trên được công bố giữa lúc ngành công nghiệp hàng không Mỹ đối mặt với nhiều sự cố chỉ trong vòng một tháng. Theo đó, vào ngày 12/2, hai máy bay suýt xảy ra va chạm tại Sân bay Quốc tế Austin-Bergstrom của Mỹ. Trước đó, vào ngày 13/1, tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở thành phố New York, hai máy của hãng Delta Airlines và American Airlines cũng suýt xảy ra vụ va chạm giữa lúc cất cánh.