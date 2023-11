Chuyến bay do hãng hàng không thuê chuyến của Air Atlanta Icelandic khai thác đã đạt độ cao khoảng 9.448m khi phi hành đoàn liên lạc với Cơ quan Kiểm soát Không lưu ở Boston để báo cáo rằng con ngựa đã thoát ra khỏi chuồng.

“Chúng tôi không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng”, một trong những phi công nói trong đoạn video do kênh YouTube “You Can See ATC” ghi hình, nhưng “chúng tôi không thể đưa con ngựa trở lại an toàn”.

Trong đoạn ghi âm, có thể nghe thấy Kiểm soát không lưu chấp nhận yêu cầu của phi công quay trở lại sân bay JFK và vì máy bay quá nặng nên phải đổ thêm 20 tấn nhiên liệu ở phía đông Nantucket.

Sau khi xác định được con vật khám xe phải xem thế nào chứ kêu lắm. Ảnh: Reuters

Phi công cũng yêu cầu bác sĩ thú y đến khi máy bay hạ cánh vì “con ngựa đang gặp khó khăn”.

Đại diện của Air Atlanta Icelandic cho biết thông tin trong video của “You Can See ATC” là chính xác.

Lịch sử chuyến bay trên trang web theo dõi FlightRadar24.com cho thấy, sau khi chuyển hướng, máy bay cất cánh trở lại chậm hơn kế hoạch khoảng ba giờ. Chiếc Boeing 747 hạ cánh xuống Liege lúc 6h49 sáng ngày 10/11 theo giờ địa phương.

Nếu xét theo khối lượng, sự cố này là một trong những sự cố lớn nhất liên quan đến việc động vật trốn thoát trên máy bay. Tuy nhiên, những sự cố hàng không liên quan tới động vật ở Mỹ không phải chuyện hiếm.

Chỉ riêng trong tháng 10 năm 2023, một con rái cá và một con chuột được cho là đã gây náo động sau khi thoát khỏi hành lý xách tay trên chuyến bay VietJet từ Bangkok. Trong khi, một con gấu con thoát khỏi chuồng trên chuyến bay từ Baghdad đến Dubai khi có hành khách trên máy bay.

Trước đó, một phi công Nam Phi đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp vào tháng 4 sau khi một con rắn hổ dính vi khuẩn Cape chết người trườn lên áo anh – bởi đó sẽ không phải là câu chuyện về sự cố động vật giữa chuyến bay nếu chúng ta không một lần nhắc đến “Rắn trên máy bay”.

Theo CNN