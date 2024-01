Theo Business Insider đưa tin, một chuyến bay của hãng hàng không Southern Express Airways chở 7 người, trong đó có 2 thành viên phi hành đoàn, đã rời sân bay quốc tế Dulles ở Virginia để đến thành phố Lancaster, bang Pennsylvania, vào ngày 19/1.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chuyến bay nhanh chóng chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống đường cao tốc hạt Loudoun.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc Cessna 208 Caravan một động cơ nằm giữa lòng đường với các phương tiện ứng phó khẩn cấp vây quanh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X của Sân bay Quốc tế Washington Dulles (IAD) cho biết, họ nhận được tin vào khoảng 12h50 (giờ địa phương), chuyến bay 246 của Southern Airways Express, khởi hành từ IAD, đã hạ cánh trên đường cao tốc.

Theo một tuyên bố từ Southern Express Airways, không có thương tích nào được báo cáo và tất cả hành khách đều “bình an vô sự”.

“Chúng tôi rất biết ơn các phi công của chúng tôi, những người đã làm chính xác những gì họ được đào tạo để đặt sự an toàn của hành khách lên hàng đầu. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền để điều tra kỹ lưỡng tình hình và chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh cho hành khách và đội bay của chúng tôi.”, hãng bay cho biết trong tuyên bố.

Hiện chưa rõ nguyên nhân buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết trong một tuyên bố hôm 19/1 rằng, sẽ điều tra các tình huống của chuyến bay ngắn này.

Theo Business Insider, Các phi công được huấn luyện cho nhiều tình huống hạ cánh khẩn cấp có thể xảy ra, đặc biệt là những phi công điều khiển máy bay hàng không thông thường bay thấp, vốn không phải lúc nào cũng có đủ thời gian hoặc độ cao để đến đường băng gần nhất trong trường hợp khẩn cấp.

Cao tốc thường là lựa chọn tốt nhất để máy bay hạ cánh vì đường được trải nhựa.