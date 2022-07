Máy giặt thông minh nhận biết độ bẩn quần áo bằng cách nào?

Trào lưu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào máy giặt

Xuất hiện trên thị trường từ 2019, công nghệ cảm biến độ bẩn Sensorwash của máy giặt Electrolux kết hợp giữa cảm biến trước giặt và cảm biến sau giặt, từ đó nâng cao hiệu quả giặt sạch và giảm cặn bột giặt.

Máy giặt thông minh ngày càng được các gia đình quan tâm nhiều hơn

Trong hai năm trở lại đây, Panasonic cũng bắt đầu đưa AI vào một số máy giặt lồng ngang ở phân khúc cao cấp. Trên các máy giặt này, Panasonic trang bị các cảm biến nhận biết tình trạng đồ giặt để điều chỉnh chu trình giặt theo nhu cầu giặt. Dựa trên tình trạng đồ giặt, bốn cảm biến bên trong các máy giặt của Panasonic gồm cảm biến khối lượng giặt, mức nước, nhiệt độ nước và tần suất rung của lồng giặt sẽ thay đổi mức độ vận hành để phù hợp với tình trạng quần áo.

Hãng LG cũng đã tích hợp AI vào các mẫu máy giặt ra mắt đầu năm 2021 để nhận biết khối lượng đồ giặt và chất liệu vải, từ đó đưa ra chương trình giặt tối ưu với các tùy chỉnh về chuyển động, nhiệt độ và thời gian giặt. LG cũng áp dụng công nghệ học sâu Deep Learning để máy giặt kết nối và đối chiếu với 20.000 dữ liệu về thói quen sử dụng máy giặt trước khi đưa ra chương trình giặt được cho là tối ưu.

Ra mắt năm 2021, máy giặt thông minh Samsung AI Ecobubble có thể tự động phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn (gồm 2 tính năng cảm biến AI Wash và ngăn giặt xả thông minh AI Dispenser). Để làm được điều này, máy giặt Samsung AI Ecobubble tích hợp 4 cảm biến thông minh, giúp phân tích độ bẩn quần áo, từ đó tự động phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn, điều chỉnh thời gian giặt hợp lý. Đây cũng là công nghệ ứng dụng AI vào máy giặt cao cấp nhất hiện nay.

Cảm biến độ bẩn quần áo có khả thi?

Như đã nêu ở trên, các hãng máy giặt đều đã ứng dụng AI để nhận biết độ bẩn của quần áo, nhưng theo cách rất khác nhau. Việc so sánh trạng thái quần áo trước và sau khi giặt hay đối chiếu về chất liệu đồ giặt để xác định độ bẩn có thể sẽ khó đạt hiệu quả cao, vì tiêu chí xác định thế nào là bẩn sẽ khác ở các hộ gia đình, cũng như với các chất liệu vải.

Trong các công nghệ cảm biến độ bẩn, “đôi mắt” cảm biến AI Wash của máy giặt thông minh Samsung đang được giới chuyên môn đánh giá có hiệu quả nổi trội hơn, sử dụng cảm biến ánh sáng xác định độ bẩn nhờ vào cảm biến độ đục trong của nước.

Máy giặt thông minh có thể tự động nhận biết độ bẩn quần áo, tính toán lượng nước và xà phòng giặt

Cụ thể hơn về cơ chế hoạt động, Samsung cho biết khi bắt đầu giặt, máy giặt sẽ cân quần áo và cho vào một lượng nước giặt phù hợp theo khối lượng. Sau đó, máy bắt đầu cho giặt theo chu trình người dùng tùy chọn. Trong quá trình giặt, cảm biến độ bẩn sẽ phân tích độ bẩn xem quần áo đã sạch chưa. Hệ thống cảm biến này hoạt động dựa trên công nghệ tia sáng truy quét để xác định độ bẩn nhờ vào độ đục trong của nước.

Nếu xác định quần áo vẫn bẩn, máy giặt sẽ tự động cho thêm nước giặt và thêm thời gian giặt tương ứng, sau đó giặt tiếp cho đến khi áo quần sạch hoàn hảo. Nếu không còn bẩn, máy tự động rút ngắn thời gian giặt và kết thúc chu trình sớm hơn.

Tính năng tự động phân bổ nước giặt theo độ bẩn là điểm nổi bật và khác biệt của máy giặt Samsung so với các máy giặt khác trên thị trường. Cùng tính năng tự động phân bổ nước giặt, nhưng đa số các máy trên thị trường chỉ đổ nước giặt theo tải giặt và đã có cài đặt sẵn.

Thay vào đó, Samsung có thể tự động điều chỉnh và phân bổ nước giặt dựa theo độ bẩn, giúp áo quần sạch hơn. Ngoài ra, ngăn chứa nước giặt còn cũng là một ưu điểm tiện lợi, cho phép người dùng chỉ phải đổ nước giặt một lần là giặt được cả tháng (từ 16-20 lần mỗi tháng, theo dữ liệu trung bình giặt 4 lần/tuần). Ngoài việc giảm thao tác đổ xà phòng mỗi lần giặt cho người dùng, ngăn chứa nước giặt lớn cũng giúp tối ưu việc dùng nước xà phòng giặt, hạn chế tình trạng đổ quá tay làm tốn xà phòng và giảm chất thải gây hại cho môi trường.

Giải pháp giặt sạch quần áo theo cách tiết kiệm nhất

Với việc áp dụng đồng thời nhiều công nghệ cảm biến mới nhất và ứng dụng AI, Samsung đã biến chiếc máy giặt thông minh trở thành một “quản gia giặt giũ” trong mỗi gia đình. Các tính năng thông minh đều tập trung hướng tới 3 lợi ích chính, gồm giặt sạch hơn, tiện lợi hơn và tiết kiệm xà phòng giặt hơn.

Không chỉ có vậy, thiết bị “quản gia giặt giũ” của Samsung còn có bảng điều khiển thông minh AI Control với khả năng ghi nhớ thói quen, tự động đề xuất chế độ giặt phù hợp với thói quen sử dụng thực tế của người dùng . Chẳng hạn, vào 2 ngày cố định trong tuần, người dùng hay tập thể thao và chọn chế độ giặt đồ thể thao thì vào những ngày đó, máy sẽ tự đề xuất chế độ mà không cần người dùng phải chọn. Giặt càng nhiều, máy giặt sẽ càng thông minh hơn và hiểu rõ hơn nhu cầu của mỗi gia đình để đề xuất chính xác hơn.

Các công nghệ khác cũng được Samsung tích hợp vào máy giặt như tính năng bong bóng siêu mịn Ecobubble kích hoạt nước giặt/bột giặt tạo thành bong bóng siêu mịn thẩm thấu sâu vào sợi vải, giúp tẩy vết bẩn tốt hơn 24%, bảo vệ áo quần bền màu, chất liệu tốt hơn 45%; Sạch siêu tốc QuickDrive sử dụng vòi xịt nước siêu tốc với lực nước mạnh mẽ giúp tăng sức mạnh thẩm thấu của bong bóng siêu mịn vào áo quần, gia tăng hiệu quả sạch sâu và tiết kiệm tối đa thời gian giặt 50% so với thông thường; Khả năng giặt hơi nước Hygiene Steam có thể loại bỏ 99,9% vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng; Công nghệ giặt siêu êm VRT Plus giúp giảm ồn, giảm rung tốt hơn 30% so với máy giặt thông thường.

Hà Phong (tổng hợp)