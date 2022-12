MB Economic Insights - gợi mở xu hướng tài chính trước thách thức đa chiều

Chủ đề chính Hội thảo “MB Economic Insights” lần thứ 8 mang tên Tối ưu hóa tài chính trước thách thức đa chiều

Nhìn lại khó khăn và thuận lợi của thị trường

Cuối tháng 11/2022 Ngân hàng MB đã tổ chức Hội thảo kinh tế - MB Economic Insight 2022 lần thứ 8 trực tiếp tại Khách sạn Sheraton, Quận 1, TP.HCM. Đây là sự kiện giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thêm góc nhìn đa chiều về tình hình kinh tế vĩ mô đầy biến động như trong bối cảnh hiện nay và đồng thời có thêm các dự báo và giải pháp chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu với kiến thức, kinh nghiệm trong ngành tài chính.

Mang đến hội thảo chủ đề “Chèo lái trong những cơn gió nghịch”, ông Francois Painchaud - trưởng đại diện của IMF tại Việt Nam và Lào đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã dỡ bỏ kịp thời các hạn chế do đại dịch Covid-19.

Với nhu cầu bên ngoài vẫn còn mạnh mẽ vào đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng mạnh và việc triển khai Chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế (PRD) đã tạo điều kiện cho các ngành sản xuất chế biến chế tạo, bán lẻ và dịch vụ du lịch phục hồi mạnh mẽ, và giúp tiêu dùng tiếp tục cải thiện cùng thị trường lao động phục hồi ấn tượng.

Tuy nhiên, ông Francois Painchaud đã chỉ ra một số nhân tố quan trọng đã và đang làm suy giảm tăng trưởng kinh tế và gia tăng lạm phát toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Trước các thách thức kể trên, đại diện IMF khuyến nghị Việt Nam cần hiệu chỉnh và phối hợp các chính sách của mình thận trọng, và truyền thông chính sách tốt, cũng như tập trung vào mục tiêu kiểm soát lạm phát và sử dụng linh hoạt chính sách tài khóa.

Cung cấp thêm góc nhìn chi tiết về kinh tế vĩ mô và định hướng trong trung-dài hạn, chuyên gia kinh tế giảng viên cao cấp từ Đại học Chính sách công Fulbright Nguyễn Xuân Thành nhận định nền tảng vĩ mô còn nhiều động lực tăng trưởng từ thị trường nội địa trong khi những biến động quốc tế đang tạo ra những dự báo khó lường. Điểm sáng là lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát và chính sách tài khóa còn nhiều dư địa để hỗ trợ nền kinh tế. Đặc biệt, nếu cải thiện được hiệu quả triển khai và tốc độ giải ngân thì đầu tư công sẽ là động lực lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2023-2025. Nhưng trước mắt, nền kinh tế trong nước sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng từ lộ trình tăng lãi suất tại Hoa Kỳ, các biến động về tỷ giá ngoại tệ và bất ổn địa chính trị. Nếu suy thoái kinh tế xảy ra ở các nền kinh tế lớn vào năm 2023 thì, dự báo hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều thách thức đặc biệt tại thị trường châu Âu và Mỹ.

Tối ưu hóa tài chính trước thách thức đa chiều

Để đảm bảo ổn định vĩ mô, chính sách tiền tệ đã được điều hành thận trọng trong năm 2022. Lãi suất sẽ tiếp tục ở ngưỡng cao vào cuối năm do tình hình thanh khoản thấp trên thị trường tiền tệ. Tính đến giữa tháng 11, VND mất giá khoảng 8,7% so với USD, nhưng so với rổ tiền tệ của tất cả các đối tác thương mại thì VND hầu như không xuống hay lên giá.

Theo chuyên gia từ Đại học Fulbright, mục tiêu tăng trưởng GDP 2023 ở mức 6,5% là khá tham vọng và mục tiêu lạm phát đã được đưa lên 4,5% so với mức 4,0% trong những năm qua. Nếu mặt bằng lãi suất ở mức cao hiện nay trong suốt 2023 thì mục tiêu tăng trưởng sẽ khó có thể đạt được. Nếu Fed kết thúc lộ trình tăng lãi suất điều hành và áp lực lạm phát cũng như sức ép tỷ giá giảm xuống ở trong nước vào đầu quý II/2023 thì chính sách tiền tệ có thể được chủ động chuyển hướng để sang hỗ trợ tăng trưởng vào giữa 2023.

Về phần ý tưởng sản phẩm giúp các doanh nghiệp chủ động vượt qua những thách thức biến động tỷ giá - lãi suất năm 2023, MB khuyến nghị khách hàng linh hoạt sử dụng sản phẩm kỳ hạn và Hoán đổi tiền tệ chéo (CCS) nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro và cố định chi phí tài chính. Bên cạnh đó, nền tảng số kết nối doanh nghiệp BIZ MBBank giúp khách hàng chuyển tiền quốc tế online bằng vốn tự có, vốn vay không cần mang giấy tờ hồ sơ đến Ngân hàng.

Một sản phẩm nổi bật trên thị trường hiện nay, chức năng ChatbotFX trên nền tảng số BIZ MBBank giúp khách hàng thuận tiện bán ngoại tệ giao ngay online và nhận tư vấn trực tuyến từ các Chuyên gia MB về xu hướng ngoại tệ cũng như các sản phẩm phái sinh tiền tệ, hàng hóa khác.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Mậu Huy đến từ công ty Hào Hưng cho biết, ông đã liên tục tham dự hội thảo Economic Insights từ những lần tổ chức đầu tiên. Những thông tin kinh tế tài chính cũng như giải pháp tài chính mà các diễn giả chia sẻ đã giúp cho ông và công ty Hào Hưng ứng dụng hiệu quả vào hoạt động thực tiễn đặc biệt trong hoạch định các kế hoạch kinh doanh hàng năm và các năm tiếp theo.

“MB Economic Insights” là chương trình hội thảo kinh tế thường niên do MB tổ chức nhằm cung cấp thông tin về kinh tế - tài chính, đưa ra dự báo, giúp khách hàng định hướng hoạt động quản trị cũng như lập kế hoạch kinh doanh và tìm kiếm giải pháp kinh doanh. Hội thảo thường niên “MB Economic Insights” lần thứ 8 diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với các thách thức về tăng trưởng kinh tế và lạm phát gia tăng trên toàn cầu buộc các NHTW thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ. Bối cảnh quốc tế và trong nước đang đặt ra các rủi ro đa chiều từ cả phía cung lẫn phía cầu, đòi hỏi sự nhìn nhận đúng đắn về tình hình mới. Chủ đề hội thảo năm nay được các doanh nghiệp đánh giá là mang tính thời sự, thiết thực và ấn tượng sâu sắc. Năm nay, chương trình đã tiếp tục triển khai thành công ứng dụng công nghệ số và lần đầu tương tác trực tuyến ngay tại hội thảo.

