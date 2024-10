Các giải pháp số được vinh danh bao gồm phần mềm quản lý bán hàng mSeller, vòng thời trang thanh toán MB Stellar và thẻ MB JCB Be The Sky.

Bà Nguyễn Thùy Linh - Phó giám đốc Khối Ngân hàng số đại diện MB nhận giải thưởng

Hòa mình vào xu hướng của giới trẻ

Những năm gần đây, MB đã mở rộng ảnh hưởng của mình không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà còn cả phong cách sống hiện đại, đón đầu xu hướng của giới trẻ hiện nay. Điều này được thể hiện rõ ở hai sản phẩm số gần đây của MB: Vòng thời trang thanh toán MB Stellar và thẻ MB JCB Be The Sky.

Là ngân hàng dẫn đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, MB luôn gây bất ngờ khi liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm thẻ gắn liền với nhu cầu và phong cách sống của giới trẻ. Đầu năm 2024, MB “gây sốt” khi tung ra sản phẩm độc đáo Be The Sky - kết quả của quá trình hợp tác giữa ngân hàng này với ca sĩ Sơn Tùng M-TP và tổ chức thẻ quốc tế JCB. Đây cũng là thẻ ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam kết hợp trực tiếp với các hoạt động của một người nổi tiếng.

MB “gây sốt” khi tung ra sản phẩm độc đáo Be The Sky

Thẻ MB JCB Be The Sky được tích hợp bộ đôi tính năng ATM và thẻ tín dụng trong một chip. Công nghệ này cho phép chủ thẻ có thể linh hoạt sử dụng nguồn tiền từ hạn mức và tài khoản thanh toán (trong đó, ưu tiên nguồn tiền phù hợp nhất với từng loại giao dịch của khách hàng). Điểm đặc biệt của thẻ Be The Sky là các thông tin thẻ như số thẻ, ngày hết hạn, CVV… không được in trực tiếp trên bề mặt thẻ, thay vào đó, khách hàng có thể xem thông tin thẻ ngay trên App MBBank, giúp hạn chế tối đa tình trạng lộ thông tin khi sử dụng.

Được thiết kế dành riêng cho cộng đồng fan “Sky” của Sơn Tùng M-TP, thẻ Be The Sky không chỉ là một sản phẩm tài chính, mà còn kết tinh các yếu tố âm nhạc - công nghệ, kết nối người hâm mộ với thần tượng của họ.

MB Stellar -vòng thời trang thanh toán đầu tiên tại Việt Nam

Ra đời từ giữa tháng 11/2023, MB Stellar là chiếc vòng tay thanh toán đầu tiên tại thị trường Việt Nam. MB Stellar mang đến công nghệ thanh toán 5.0 đột phá khi tích hợp 2 chip debit (ghi nợ) và credit (ghi có) trong cùng một sản phẩm. Sản phẩm giúp khách hàng dễ dàng thanh toán một chạm mà không cần kết nối mạng, không cần sạc pin, tạo ra trải nghiệm thanh toán mượt mà và thú vị cho người sử dụng.

Với đa dạng mẫu mã, màu sắc cùng bộ charm cá tính được thiết kế riêng, MB Stellar còn có khả năng chống nước, chống bụi, phù hợp với mọi loại thời tiết và các hoạt động ngoài trời, đặc biệt với các bạn trẻ năng động trong độ tuổi 25 - 40 tuổi. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm thanh toán, MB Stellar còn mở ra cánh cửa cho cuộc cách mạng của Wearable Payment Technology tại Việt Nam. Với sự tiện lợi và thú vị đó, MB Stellar đã được đón nhận nồng nhiệt từ hơn 10 triệu khách hàng, cộng đồng mạng và báo chí trong và ngoài nước.

Không ngừng nâng cấp trải nghiệm người dùng

Đối với phần mềm quản lý bán hàng mSeller, giải pháp được hội đồng đánh giá cao nhờ những trải nghiệm thanh toán vượt trội và thuận tiện dành cho người dùng. Với việc chú trọng đơn giản hóa thao tác và dễ sử dụng, mSeller mang lại lợi ích không chỉ cho các chủ cửa hàng, nhân viên nhà hàng mà còn tới các thực khách đến quán.

Chức năng chính của mSeller là quản lý cửa hàng và hỗ trợ bán hàng. Trong đó, phần mềm ưu tiên tối ưu hóa trải nghiệm người dùng với các chức năng như: thanh toán QR động; hệ thống iMenu giúp người dùng gọi món và thanh toán tự động. Mặt tích cực của mSeller không chỉ nằm ở việc tăng hiệu suất kinh doanh cho các chủ cửa hàng thông qua các tính năng báo cáo chi tiết đơn, quản lý doanh thu và quản lý trạng thái cửa hàng trực tuyến mà còn giảm thiểu thời gian giao dịch và tối ưu hóa trải nghiệm gọi món, thanh toán.

Chia sẻ về giải thưởng, đại diện MB cho biết: “Giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc năm 2024 là thành quả của triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm cùng quyết tâm không ngừng đổi mới, sáng tạo của đội ngũ MB. Đây vừa là dấu ấn đặc biệt nhằm kỷ niệm sinh nhật 30 tuổi của MB (04/11/1994 - 04/11/2024), vừa là động lực để chúng tôi tiếp tục chinh phục tầm nhìn đến năm 2026 trở thành doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu”.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) là giải thưởng thường niên, được Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, nhằm tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân đã góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Thu Loan