Mẹ của bé trai người Nhật bị đuối nước kiến nghị khởi tố bị can

Đã gần 6 tháng trôi qua sau cái chết của con trai, nhưng nỗi đau của chị Huỳnh Thị Anh Thư (ngụ quận 7, TP.HCM) vẫn không hề nguôi ngoai.

Nỗi đau càng nhân lên khi cái chết của con chị tới nay vẫn chưa có ai đứng ra chịu trách nhiệm, dù CQĐT đã khởi tố vụ án hình sự từ lâu.

Theo nội dung vụ việc, khi cháu Hanawa Yukiji (quốc tịch Nhật Bản) chuẩn bị bước vào năm học mới, chị Thư bàn với chồng (một chuyên gia người Nhật) cho con đi chơi trước khi nhập học.

Sau đó, chị và con trai cùng nhóm bạn đi Phan Thiết và nghỉ tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mui Ne đường Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né - Hàm Tiến, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Lưng cháu Hanawa Yukiji bầm tím, in hình tấm lưới trong bể bơi. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Ngày đầu, chuyến đi vui vẻ và bình yên, cho đến trưa ngày 5/4, cháu Hanawa Yukiji cùng 3 trẻ khác đến chơi tại khu vực hồ bơi dành cho trẻ em tại Khu nghỉ dưỡng.

Đến khoảng 10h35, các trẻ em cùng nhóm phát hiện cháu Hanawa Yukiji đang bị hút chặt vào miệng hút của hồ bơi, bên ngoài có một lưới có hình ô vuông.

Mặc dù, hồ bơi này chỉ sâu khoảng 1m và cháu Hanawa Yukiji cao 1m4, nhưng do lực hút quá mạnh, cháu bị hút chặt phần lưng, cánh tay vào tấm kim loại khiến phần đầu bị chìm dưới mặt nước.

Dù một bạn bơi cùng phát hiện sự việc vội vàng kéo cháu Hanawa Yukiji ra khỏi tấm lưới nhưng không được. Một người đàn ông bơi gần đó, thấy vậy cũng lao vào kéo Hanawa Yukiji ra nhưng bất thành, người này la lớn cầu cứu. Ngay lập tức, 3 người đàn ông lực lưỡng khác nhảy xuống trợ giúp mới gỡ được cháu bé ra.

Khi đưa được lên bờ, Hanawa Yukiji bị ngạt nước và tim đã ngừng đập. Mặc dù các nhân viên của Khu nghỉ dưỡng và bác sĩ đã cố gắng cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Sau sự việc xảy ra, chỉ duy nhất một lần khi gia đình tổ chức tang lễ cho cháu Hanawa Yukiji, đại diện Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mui Ne tới chia buồn. Từ đó tới nay, gần nửa năm trôi qua, phía khu nghỉ dưỡng này làm lơ, không một lời xin lỗi hay tỏ thành ý bồi thường với gia đình nạn nhân.

Gần 2 tháng sau khi sự việc đau lòng, sau nhiều lá đơn kêu cứu của chị Thư, đề nghị khởi tố vụ án để điều tra về nguyên nhân cái chết của con trai, ngày 31/5, Công an TP Phan Thiết mới có động thái khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.

Khu vực hồ bơi nơi xảy ra cái chết của cháu Hanawa Yukiji. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Thế nhưng, tới nay vụ án không có thêm tiến triển gì mới, dù thời hạn điều tra đã hết nhưng CQĐT Công an TP.Phan Thiết vẫn chưa khởi tố bị can.

Bức xúc, chị Thư đã làm đơn cứu xét gửi Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, Tổ nội chính TP Phan Thiết, Hội LHPN TP Phan Thiết, Sở VHTT và DL, Viện KSND tỉnh Bình Thuận và TP Phan Thiết, cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết.

Theo đó, chị Huỳnh Thị Anh Thư mong muốn các cơ quan hữu trách kiến nghị cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết quyết định khởi tố bị can trong vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp".

"Đến nay thời hạn điều tra đã kết thúc nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa quyết định khởi tố bị can để xác định người thực hiện hành vi phạm tội", chị Thư trình bày trong đơn.

Khi đơn của chị Thư được gửi tới các cơ quan chức năng, mới đây, Công an TP Phan Thiết đã có công văn thông báo về tiến độ điều tra vụ án.

“Hiện nay cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đang tiếp tục tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ để làm cơ sở xem xét khởi tố bị can có liên quan theo đúng quy định của pháp luật", thông báo của Công an TP Phan Thiết gửi cho chị Thư.

“Sự việc xảy ra không ai mong muốn, nhưng nếu phía Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né có thiện chí chia sẻ, có lời xin lỗi đối với gia đình tôi thì sự việc sẽ không đi quá xa như thế này. Tôi mong Công an TP Phan Thiết sớm có kết luận cuối cùng, khởi tố bị can để gia đình tôi bớt đau lòng và linh hồn con tôi được siêu thoát”, chị Thư tâm sự.

