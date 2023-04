Meey Land làm việc với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới

Từ ngày 12-15/4/2023, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land đã tham gia chương trình thăm và làm việc tại trụ sở của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới ở Singapore như Meta (Facebook), Google, Amazon, NCS…

Được biết, sự kiện này nằm trong chương trình “Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với Big Tech thế giới” của Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) nhằm hưởng ứng chiến dịch hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đi ra thế giới của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đoàn công tác của Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land dẫn đầu là Chủ tịch HĐQT Hoàng Mai Chung cùng nhiều lãnh đạo phòng, ban chủ chốt.

Là một start-up trong lĩnh vực proptech, kể từ khi thành lập, Meey Land đã lựa chọn Google và Amazon Web Service (AWS) là đối tác chiến lược cung cấp các giải pháp điện toán đám mây. Hệ thống hạ tầng này thông qua các ứng dụng có khả năng phát hiện, ngăn chặn những cuộc tấn công trên không gian mạng…, giúp cho các sản phẩm công nghệ của Meey Land tăng cường tính bảo mật.

Đoàn công tác của Meey Land làm việc tại trụ sở của AWS. Ảnh: Meey Land

Tại các buổi làm việc của Meey Land với AWS và với Google, các bên đã thảo luận, đi đến thống nhất một số giải pháp nhằm gia tăng hiệu năng sản phẩm, tiết giảm chi phí như tối ưu hóa kiến trúc hệ thống, tận dụng các tài nguyên có sẵn; đào tạo nhân lực để nâng cao chất lượng vận hành, tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính bảo mật và mở rộng ra thế giới.

Các bên cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến AI - công nghệ gần đây đang trở thành chủ đề gây tranh cãi và thu hút được chú ý lớn từ các doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ. Bởi giới công nghệ ý thức được tầm quan trọng của dữ liệu và tốc độ xử lý nhanh, chính xác của AI. Trong tương lai gần, Google sẽ phát triển thêm thế hệ Generative AI mới (trí tuệ nhân tạo tổng quát) để đáp ứng được những yêu cầu phức tạp dựa trên hành vi đa dạng của người dùng.

Bên cạnh đó, từ lâu, Meey Land luôn mong muốn chia sẻ mọi vấn đề liên quan đến bất động sản lên một thế giới ảo. Ở đó, các thông tin được hiện thực hóa một cách chính xác, đa dạng và hữu ích cho các nhà đầu tư. “Và công nghệ thực tế ảo VR, thực tế ảo tăng cường AR, vũ trụ ảo Metaverse của Tập đoàn Meta (Facebook) hoàn toàn có thể giúp Meey Land thực hiện được mong muốn đó và cũng góp phần vào việc hoàn thiện các sản phẩm mới như Meey 3D, Meey Map…”, đại diện Meey Land cho biết tại buổi làm việc với Meta.

Tập đoàn Meta giới thiệu tới các đoàn công tác về Facebook Metaverse và nhiều ứng dụng công nghệ khác. Ảnh: Meey Land

Meey Land sẵn sàng hợp tác với các “ông lớn”

Ông Hoàng Mai Chung, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Meey Land cho biết: “Để theo đuổi mục tiêu vươn mình ra thế giới, bên cạnh việc nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái “Công nghệ - Tài chính bất động sản” với nhiều sản phẩm tiêu biểu, chúng tôi còn sẵn sàng tìm kiếm mọi cơ hội hợp tác với các “ông lớn” như Meta (Facebook), Google, Amazon… Trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, bài toán đặt ra cho Meey Land là phải ứng dụng được những tiến bộ của nền khoa học công nghệ trên thế giới để tạo ra nhiều sản phẩm mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, là một doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ trẻ, Meey Land luôn không ngừng nỗ lực học hỏi, củng cố trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên”.

Ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch HĐQT Meey Land. Ảnh: Meey Land

“Trong những năm gần đây, vị thế và uy tín của VIA đối với các tổ chức quốc tế được gia tăng đáng kể và trở thành đối tác thân thiết của nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Google, Amazon, Meta, Netflix… Với mục tiêu kết nối, thúc đẩy hợp tác quốc tế cho các doanh nghiệp công nghệ Việt bao gồm Viettel, Mobifone, Meey Land, GDS…, chuyến thăm và làm việc tại Singapore vừa qua đã diễn ra thành công tốt đẹp. Riêng với Meey Land, tôi đánh giá cao nỗ lực, tinh thần cầu thị của start-up này trên thị trường proptech Việt Nam. Những sản phẩm mang tính chuyên biệt của Meey Land đã góp phần thúc đẩy sự phát triển và giải quyết những vấn đề nan giải của thị trường bất động sản. Có thể thấy, Meey Land đã và đang theo sát định hướng hoạt động trong nhiệm kì III của VIA với phương châm: đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái Internet và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia”, ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) chia sẻ.

Thời gian qua, Meey Land cũng đạt được nhiều thành tựu và ghi dấu ấn thông qua các giải thưởng lớn như Sao Khuê 2022, 2023; Vietnam Digital Awards 2021, 2022; Top 10 nhà cung ứng dịch vụ bất động sản tốt nhất 2021, 2022…

Theo lãnh đạo Meey Land, chuyến thăm và làm việc với các tập đoàn công nghệ lớn tại Singapore vừa qua chính là bước tiến quan trọng, giúp Meey Land tăng cường hợp tác quốc tế, mở ra nhiều hướng phát triển mang tính đột phá, cũng như ứng dụng được các công nghệ tiên tiến nhất để tối ưu các sản phẩm trong thời gian tới.

Doãn Phong