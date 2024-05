Màn hình hiển thị thông báo lỗi khi truy cập Bing.com tối ngày 23/5. Ảnh: Du Lam

Theo Bleeping Computer, sự cố Microsoft xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 23/5 và dường như ảnh hưởng nhiều nhất đến người dùng tại châu Á, châu Âu. Từ báo cáo của người dùng và thử nghiệm của Bleeping Computer, nếu mở Bing.com, bạn sẽ nhìn thấy trang trắng hoặc trang kèm thông báo lỗi 429 HTTP. Tuy nhiên, tìm kiếm Bing vẫn hoạt động nếu truy cập trực tiếp. Vì một số lý do, sự cố chỉ tác động đến trang chủ của Bing.

Để sử dụng Bing, bạn có thể truy cập www4.bing.com và tìm kiếm như bình thường. Tuy nhiên, Copilot hoàn toàn ngoại tuyến dù bạn dùng website, app hay Copilot trong Windows. Một điều đáng chú ý khác là tìm kiếm Internet trên ChatGPT và DuckDuckGo cũng gặp vấn đề do chúng sử dụng Bing API.

DuckDuckGo từ chối tải trang và hiển thị thông báo lỗi: "There was an error displaying the search results. Please try again”.

Microsoft xác nhận vấn đề người dùng có thể không truy cập được dịch vụ Microsoft Copilot. Trên mạng xã hội X, công ty cho biết đang tìm cách cô lập nguyên nhân gây ra sự cố.

Hiện tại, sự cố gián đoạn dịch vụ Microsoft vẫn chưa được khắc phục.

(Theo Bleeping Computer)