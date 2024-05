Nguồn tin giấu tên của CNBC cho biết nhóm Superalignment được OpenAI thành lập một năm trước nhưng nay đã bị giải tán. Nhóm tập trung vào “các đột phá kỹ thuật và khoa học để kìm hãm và kiểm soát các hệ thống AI thông minh hơn con người”. Tại thời điểm đó, nhà phát triển ChatGPT cam kết dành 20% năng lực điện toán cho sáng kiến trong 4 năm.

Theo nguồn tin, một số thành viên trong nhóm đang được phân công lại công việc trong OpenAI.

CEO OpenAI Sam Altman. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 14/5, hai lãnh đạo của OpenAI, bao gồm nhà đồng sáng lập Ilya Sutskever và Jan Leike, tuyên bố rời khỏi công ty. Hôm 17/5, Leike chia sẻ phần nào về quyết định của mình. Ông viết: “Tôi gia nhập vì nghĩ rằng OpenAI là nơi tốt nhất thế giới để nghiên cứu. Tuy nhiên, tôi bất đồng với ban lãnh đạo OpenAI về ưu tiên cốt lõi trong một khoảng thời gian cho đến khi tới điểm giới hạn”. Ông tin rằng công ty cần nhiều nguồn lực hơn cho an toàn, kiểm soát, chuẩn bị và tác động xã hội của AI.

“Những vấn đề này tương đối khó giải quyết và tôi lo ngại chúng tôi không đi theo đúng hướng để làm được điều đó. Vài tháng qua, chúng tôi phải chèo lái trong cơn gió chướng. Đôi khi chúng tôi vật lộn với nguồn lực máy tính và ngày càng khó để thực hiện nghiên cứu”.

Ông bổ sung OpenAI cần phải trở thành “công ty AGI đặt an toàn lên hàng đầu”. “Xây dựng những cỗ máy thông minh hơn con người là một nỗ lực nguy hiểm. OpenAI đang gánh vác trách nhiệm to lớn cho toàn nhân loại. Nhưng trong những năm qua, văn hóa và quy trình an toàn đã lùi lại phía sau nhường chỗ cho các sản phẩm hào nhoáng”.

Trên mạng xã hội X, đồng sáng lập kiêm CEO Sam Altman bày tỏ nỗi buồn khi thấy Leike rời đi và cho biết công ty còn nhiều việc phải làm. Ngày 19/5, Greg Brockman – một đồng sáng lập khác của OpenAI – trấn an họ đã “nâng cao nhận thức về rủi ro và cơ hội của trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI) để thế giới có thể chuẩn bị tốt hơn cho nó”.

Sự ra đi của loạt nhân sự cấp cao diễn ra vài tháng sau khi OpenAI trải qua cuộc khủng hoảng lãnh đạo liên quan đến Altman. Tháng 11/2023, hội đồng quản trị lật đổ Altman vì liên tục không thẳng thắn trong giao tiếp với ban quản trị.

Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn khi truyền thông đưa tin Sutskever tập trung vào đảm bảo AI không gây hại cho con người, còn những người khác, bao gồm Altman, háo hức thúc đẩy việc cung cấp công nghệ mới. Việc sa thải Altman khiến phần lớn nhân viên từ chức hoặc đe dọa từ chức, dẫn đến náo loạn trong các nhà đầu tư.

Trong vòng một tuần, Altman với sự hậu thuẫn của nhiều bên đã quay trở lại OpenAI. Các thành viên ban quản trị Helen Toner, Tasha McCauley và Ilya Sutskever, những người lật đổ Altman, lại ra đi.

Altman gọi Sutskever là “một trong những bộ óc vĩ đại nhất thế hệ chúng tôi, là ánh sáng dẫn đường và là một người bạn trân quý” trên X. Ông cho biết Giám đốc nghiên cứu Jakub Pachocki, người gắn bó với OpenAI từ năm 2017, sẽ thay thế Sutskever làm nhà khoa học trưởng.

Vài ngày trước, OpenAI ra mắt mô hình AI mới và phiên bản ChatGPT cho desktop nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận của chatbot. Bản cập nhật GPT-4o nhanh hơn nhiều và được nâng cấp để xử lý văn bản, video và âm thanh. Công ty mong muốn cuối cùng người dùng có thể trò chuyện video với ChatGPT.

(Theo CNBC)