Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (8/8), ở Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Mai Châu (Hòa Bình) 37.5 độ, Láng (Hà Nội) 37.5 độ, Hà Nam (Phủ Lý) 37.5 độ,…

Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ như: Như Xuân (Thanh Hóa) 38.1 độ, Con Cuông (Nghệ An) 39.3 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38.6 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 39.0 độ,...; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-65%.

Dự báo, trong 2 ngày tiếp theo (9-10/8), ở Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng thêm 1 độ so với hôm nay, ở mức từ 35-38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Thời tiết Hà Nội ngày 8/8, ở trạm Láng 37,5 độ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cũng trong giai đoạn này, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận nắng nóng dịu hơn, với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng; riêng 10/8, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo các chuyên gia, tiết Lập Thu đã bắt đầu từ ngày 7/8 và kéo dài đến 22/8/2024, nhưng nhiều tỉnh, thành miền Bắc lại đang trải qua những ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Lý giải về tình trạng này, một số chuyên gia cho biết, tiết Lập Thu là mốc đặc biệt khi mùa Hạ qua đi, mùa Thu bắt đầu tới. Từ đây, nắng nóng bắt đầu giảm, tiết trời dịu mát hơn, nhưng thời tiết vẫn chưa ngả hẳn sang Thu nên nhiệt độ vẫn cao.

Với thời tiết miền Bắc những ngày tới, cơ quan khí tượng nhận định, tình trạng nắng nóng đến gay gắt chỉ kéo dài khoảng 2 ngày nữa. Từ 11/8, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc.

Cụ thể, từ đêm 10 đến 18/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng thời kỳ từ đêm 10-14/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Thời tiết miền Bắc sắp có mưa giông. Ảnh minh họa: M.Hưng

Ngày đầu có mưa, nhiệt độ sẽ giảm mạnh, từ mức cao nhất 38 độ còn 34-35 độ, sau đó giảm tiếp còn khoảng 32 độ. Nhưng do nắng nóng kéo dài nên những ngày đầu khi mưa xuống, nhiệt độ giảm, vẫn có cảm giác nóng bức. Chỉ đến khoảng 14-15/8, khi mưa nhiều ngày và nhiệt độ cao nhất giảm còn 30-31 độ, cảm giác dịu mát rõ rệt hơn.

Ngoài ra, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, từ khoảng 12-13/8, nắng nóng có khả năng dịu dần.

Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.