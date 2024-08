Hôm nay (3/8), ở khu vực Việt Bắc, vùng núi phía Tây từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7-14h có nơi trên 40mm như: Yến Dương (Bắc Kạn) 60.8mm, Nậm Cần (Lai Châu) 45.6mm, Sơn Thái (Khánh Hòa) 46.9mm, Bảo Thuận (Lâm Đồng) 80.8mm, Lý Văn Lâm (Cà Mau) 83.2mm, Hòn Đất (Kiên Giang) 70.8mm, Huyền Hội (Trà Vinh) 67.8mm, Long Phú (Sóc Trăng) 108.6mm,…

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, chiều và đêm nay, những khu vực trên tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết cho biết, đợt mưa ở Bắc Bộ kéo dài từ 28/7 đến nay có thể duy trì đến khoảng ngày 3-4/8. Từ 5/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần và sau đó 6-7/8 chuyển nắng. Giai đoạn từ 8-11/8, các tỉnh miền Bắc khả năng xuất hiện đợt nắng nóng.

Miền Bắc nắng nóng mạnh từ 8-11/8. Ảnh minh họa: N.Khánh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng vừa có nhận định tình hình khí tượng trên phạm vi cả nước trong 1 tuần tới (3-9/8/2024).

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, từ 3-4/8, có mưa rào và có nơi có giông, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ 5-7/8, khu vực bắt đầu có nắng và ngày càng tăng; nhưng chiều tối và đêm vẫn khả năng có mưa giông cục bộ, riêng khu vực Tây Bắc ngày 5/8 có mưa giông rải rác.

Sang 8/8, Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ và đặc biệt từ ngày 9, có nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đối với khu vực Trung Bộ, từ ngày 3-4/8, ngày nắng, riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa giông vài nơi. Từ 5-6/8, khu vực có nơi nắng nóng và gia tăng đến mức gay gắt từ 7-9/8; chiều tối vẫn có mưa giông cục bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong thời kỳ dự báo (3-9/8), duy trì ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Riêng thời tiết Hà Nội, chung hình thái với khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Cụ thể, từ 3-4/8, có mưa rào và có nơi có giông (mưa tập trung vào đêm và sáng). Từ 5-7/8, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ.

Đáng lưu ý, từ 8-9/8, khu vực xuất hiện nắng nóng, chiều tối và đêm vẫn khả năng có mưa rào và giông cục bộ.

Thời tiết Hà Nội nắng nóng giai đoạn từ giữa đến cuối tuần tới. Nguồn: NCHMF

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết, trong tháng 8, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nhưng cường độ không quá gay gắt.

Cũng thời kỳ này, lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (cao hơn TBNN từ 5-10%); khu vực Trung Bộ ở mức thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ (thấp hơn TBNN từ 15-30%); tại Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (thấp hơn 5-10%).

Ngoài ra, trong thời kỳ dự báo khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, trong đó có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Mưa giông tại các khu vực có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ nhận định, trong tháng 8 này, Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng đến Hà Nội. Khoảng tuần giữa và cuối tháng, Hà Nội xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn diện rộng. Sau đợt mưa hiện nay, Hà Nội ảnh hưởng 1-2 đợt nắng nóng.