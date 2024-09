Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (11/9), ở khu vực đồng bằng, Đông Bắc của Bắc Bộ, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực Việt Bắc của Bắc Bộ, Nam Sơn La và khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 100mm như: Triều Dương (Hưng Yên) 194.6mm, Cổ Ngựa (Hải Dương) 160.6mm, Nam Toàn (Nam Định) 127.6mm, Gia Lương (Bắc Ninh) 124.2mm, Quỳnh Phụ (Thái Bình) 123.6mm, Quan Hoa (Hà Nội) 107.2mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 106.8mm,…

Dự báo, từ chiều tối nay đến sáng sớm mai (12/9), khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Ngày và đêm mai, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình có mưa, mưa vừa và có nơi có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Thời tiết miền Bắc còn mưa lớn.

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, ở khu vực Việt Bắc của Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông và mưa lớn cục bộ ở Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Từ khoảng 13/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa lớn.

Dự báo xa hơn, thời kỳ từ 11/9 đến 10/10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cả nước tiếp tục có nhiều ngày mưa; trong đó xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Mùa mưa có khả năng xuất hiện tại khu vực miền Trung từ nửa cuối tháng 9.

Thời kỳ này, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ cao hơn 20-40% so với trung bình nhiều năm (TBNN); Bắc - Trung Trung Bộ, cao hơn từ 15-30%; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, xấp xỉ trên so với TBNN; riêng tại Phan Rang - Phan Thiết và miền Tây Nam Bộ, tổng lượng mưa xấp xỉ dưới so với TBNN.

Đáng lưu ý, trong thời kỳ dự báo, hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (TBNN trên biển Đông: 2,3 cơn; TBNN đổ bộ: 1,1 cơn).

Riêng về nắng nóng, thời kỳ 11/9-10/10, vẫn có khả năng xuất hiện cục bộ ở khu vực Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão/áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam, giông, lốc xoáy trên biển có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Mưa lớn, giông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.