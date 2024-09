Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo khí tượng thủy văn, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vừa cho biết diễn biến khí tượng tuần giữa tháng 9 (11-20/9) tại TPHCM.

Theo đó, về tình hình chung, thời gian này khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ; khả năng có bão/ATNĐ hoạt động trên Biển Đông hoặc gần Biển Đông trong khoảng từ giữa đến cuối tuần.

Đồng thời, gió mùa tây nam tăng dần và có cường độ mạnh đến rất mạnh cũng trong khoảng thời gian từ giữa đến cuối tuần. Trên cao, gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần và có cường độ mạnh ở cả trên tầng cao 6.000m.

Thời tiết TPHCM sắp có đợt mưa lớn liên tiếp. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Do đó, theo ông Quyết, ảnh hưởng của những hình thái trên, thời tiết khu vực TPHCM hầu hết các ngày trong tuần có mưa, mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Đề phòng lốc xoáy, gió giật trong những cơn mưa giông. Mưa giông tập trung chủ yếu vào tầm trưa đến chiều tối, đêm ít mưa và buổi sáng phổ biến có nắng nhẹ.

Cụ thể, ông Quyết nhận định diễn biến khí tượng khu vực TPHCM thời kỳ từ 11-20/9. Trong đó, ngày 11-12/9, có mưa rào và giông rải rác, đề phòng lốc xoáy gió giật trong mưa giông; chiều tối, đề phòng khả năng có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi.

Từ 13-18/9, mưa rào và giông có xu hướng tăng dần cả về diện và lượng; trưa, chiều có mưa, mưa rào nhiều nơi; có nơi mưa vừa mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Sáng đến trưa trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Ngày 19-20/9, khả năng mưa giảm bớt cả về diện và lượng; mưa ở diện rải rác, chủ yếu xuất hiện vào lúc chiều tối và mưa vừa, mưa to chỉ còn xuất hiện cục bộ trên khu vực. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Ông Quyết cũng dự báo, nhiệt độ trung bình cả tuần ở TPHCM phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, dao động từ 26.5-28 độ. Tổng lượng mưa tuần phổ biến cao hơn TBNN, trong khoảng từ 70-180mm.

Ngoài ra, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng dự báo, trong 1-2 ngày tới, khu vực Nam Bộ chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ 13/9 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 13 đến ngày 21/9, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa những ngày này chủ yếu tập trung vào chiều và đêm.