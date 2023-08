Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối nay (27/8) và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 150mm.

Từ chiều tối 28-29/8, mưa to lan rộng tiếp đến Nghệ An - Quảng Bình với lượng 20-50mm, có nơi trên 100mm. Tuy nhiên, trong ngày mai (28/8), ở khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận vẫn còn nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Đến 29/8, khi phía Bắc khu vực này có mưa thì nắng nóng ở đây có xu hướng giảm, nhưng phía Nam vẫn duy trì.

Thời tiết miền Bắc vào đợt mưa to. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối nay cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Từ 29-31/8, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Trung Trung Bộ. Mưa giông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong những ngày tiếp theo, dự báo thời tiết những khu vực trên vẫn tiếp tục có mưa nhiều.

Cụ thể, Bắc và Trung Bộ, từ đêm 29-31/8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, riêng Bắc Trung Bộ từ đêm 30/8 mưa giảm.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ 1-6/9, có mưa rào và giông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ, khả năng có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to.

Trước đó, cơ quan khí tượng có nhận định, trong thời kỳ từ 21/8 - 20/9, dự báo dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Do vậy, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa rào và giông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung đến khoảng 10 ngày đầu tháng 9.

Bên cạnh đó, ở Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên tiếp tục có mưa rào và giông.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo, trong thời kỳ trên, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ.

Trong một diễn biến khác, hôm nay, theo nhận định của các đài khí tượng, bão Saola đang ở cấp siêu bão (cấp 15-16), trên vùng biển của tỉnh Isabela, đảo Lu-dông (Philippines).

Trước đó, ngày 25/8, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá, bão Saola có đường đi phức tạp và đang theo dõi chặt cơn bão này.