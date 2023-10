Tối 7/10, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ hôm nay, một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa đã tràn xuống miền Bắc nước ta.

"Do tác động của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên miền Bắc có mưa rào và dông rải rác trong đêm ngày 6 đến sáng 7/10, riêng khu vực vùng núi và trung du xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, gây thiệt hại về người như ở Yên Bái", ông Hưởng nói.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết.

Theo ông Hưởng từ đêm nay đến ngày mai tại khu vực Bắc Bộ tiếp tục có sóng lạnh tác động, gây giảm nhiệt về đêm và sáng, với mức nhiệt khoảng 20 đến 25 độ.

Dưới tác động của không khí lạnh kết hợp với sườn đón gió của dãy Trường Sơn, khu vực Thanh Hóa – Quảng Bình trong đêm 7/10, rạng sáng 8/10 có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị ở mức cao.

Trong các ngày 9-10 và 11, 12/10 liên tục có sóng lạnh tác động, vì thế các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng mát mẻ vào ban ngày, lạnh vào ban đêm và sáng.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục có mưa do tác động của gió mùa Tây Nam ở mức độ trung bình.

Bão số 4 suy yếu dần thành vùng áp thấp

Cũng trong ngày 7/10, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, trong ngày hôm nay bão số 4 gần như ít dịch chuyển, hay nói cách khác là tốc độ dịch chuyển rất chậm, cường độ giữ nguyên ở cấp 13 giật cấp 16.

Dự báo trong 12h giờ tới, cường độ bão số 4 giữ nguyên ở cấp 13 giật cấp 16. Ngày 8/10, cường độ bão số 4 suy yếu dần, hướng dịch chuyển cũng có xu hướng lệch về phía Nam. Khi di chuyển sát gần đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cường độ của bão sẽ suy giảm nhanh đáng kể, xuống cấp 8 và sau đó tiếp tục suy yếu dần xuống vùng áp thấp khi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Hiện tại, cơn bão số 4 tiếp tục gây ra gió mạnh cấp 7 cấp 8 ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, ở khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 cấp 13, sóng biển cao từ 5-7m.