Do ảnh hưởng của rìa nam cao lạnh lục địa kết hợp với trường gió Đông, nên miền Trung và Nam Bộ sẽ có đợt mưa lớn trong những ngày tới.

Sáng nay (24/11), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, những giờ qua, ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên và Nam Bộ cục bộ đã có mưa vừa, mưa to.

Dự báo, từ 7h sáng mai (25/11) đến 10h sáng 26/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sẽ có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 150-250mm, vùng tâm mưa có nơi trên 400mm.

Miền Trung sắp có đợt mưa lớn, khả năng ngập lụt cao. Ảnh minh họa: Thiện Lương

Khu vực Quảng Trị, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 200mm. Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía Đông của Tây Nguyên lượng mưa thấp hơn với mức 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Ngoài ra, ngày và đêm nay (24/11), ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa giông tập trung chiều tối và đêm).

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, từ chiều 26 đến sáng 27/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 50-150mm, có nơi trên 200mm. Phía Đông của Tây Nguyên có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 20-40, có nơi trên 70mm.

Thừa Thiên Huế: Cường độ mưa mạnh nhất từ chiều 25 đến 26/11

Cũng trong sáng nay, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, từ đêm nay đến 27/11, khu vực này sẽ có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm.

“Những điểm tâm mưa lớn ở các huyện Phú Lộc, Nam Đông và một số nơi ở thị xã Hương Trà có thể mưa 300-500mm, có nơi trên 800mm”, bản tin cảnh báo.

Đồng thời, theo Đài khí tượng, mưa với cường độ mạnh nhất tập trung từ chiều 25 đến 26/11.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở huyện Nam Đông, Phú Lộc và thị xã Hương Trà là mức 2.

Cơ quan khí tượng tỉnh này cũng lưu ý, dự báo tác động của mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà...

Ngoài ra mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ lưu các sông trên toàn tỉnh; ngập úng đô thị và những nơi có hệ thống thoát nước kém tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế.

Bên cạnh đó, bản tin cũng cảnh báo, cần chủ động đề phòng mưa với cường độ trên 180mm/3 giờ và trên 100mm/1 giờ có thể gây ngập lụt, ngập úng đô thị trên diện rộng.

Đồng thời, Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cũng cho biết, từ 25-27/11, tại thành phố Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Từ ngày 27/11, mưa lớn ở Trung Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Trước đó, ngày 23/11, trả lời báo chí, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đợt mưa này ít có khả năng xảy ra giống đợt mưa từ ngày 13-17/11 vừa qua.

"Nhưng do mưa xảy ra ở diện rộng, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn nên những tác động cần lưu ý là hiện tượng lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng ở các đô thị và vùng ven sông. Khu vực ven biển cần đặc biệt lưu ý vì gió mạnh có thể gây ra sóng lớn và nước dâng", ông Tuấn nhấn mạnh.