Miễn kiểm định lần đầu với ô tô mới sẽ tiết kiệm trăm tỷ cho chủ xe

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng dự thảo bổ sung, sửa đổi Thông tư 16 về kiểm định phương tiện giao thông đường bộ. Theo đó, xe ô tô mới đăng ký biển số lần đầu sẽ thực hiện qua những bước sau: Bước 1: Đơn vị đăng kiểm căn cứ số khung, số máy, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe để tra cứu dữ liệu thông số kỹ thuật của phương tiện từ cơ sở dữ liệu trực tiếp. Đơn vị đăng kiểm tải dữ liệu và ghi nhận vào cơ sở dữ liệu kiểm định. Bước 2: Đơn vị đăng kiểm nhập thông tin hành chính, chụp ảnh thực tế phương tiện, chỉ kiểm tra nhận dạng phương tiện và thực hiện lập hồ sơ phương tiện cho xe, in giấy chứng nhận kiểm định (có mã QR code), tem kiểm định, tem thu phí sử dụng đường bộ. Không thực hiện kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện trên thiết bị tại đơn vị đăng kiểm. Không thu giá dịch vụ kiểm định. Bước 3: Chủ phương tiện nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận và phí sử dụng đường bộ được quy định theo đầu phương tiện quy định. Bước 4: Dán tem kiểm định, tem thu phí sử dụng đường bộ lên xe và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe.