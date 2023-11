Chiều 10/11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng từ chiều 12/11, không khí lạnh bắt đầu tràn về khu vực phía Đông Bắc Bộ; từ đêm sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ đêm 12/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Đáng nói, nhiệt độ thấp nhất hạ 1 độ so với bản tin trước đó (sáng 10/11), phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 12-13/11, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Từ đêm 12-13/11, mưa to đến rất to mở rộng ra khu vực Thanh Hóa và Nghệ An, với lượng 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Miền Trung sắp có đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh minh họa mưa gây ngập úng ở Đà Nẵng hồi đầu tháng 11 (Hồ Giáp)

Đặc biệt lưu ý, từ 13-17/11, thời tiết khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa từ 200-500mm/đợt, có nơi trên 700mm/ đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.