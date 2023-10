Trước đó, từ 7-18/10, khu vực Nghệ An đến Quảng Ngãi đón một đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở ở nhiều nơi. Cơ quan khí tượng lần đầu tiên phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do mưa lớn, cũng là mức cao nhất. Tại Đà Nẵng khi đó ghi nhận ngày có lượng mưa lớn nhất vượt giá trị lịch sử, gây ngập úng diện rộng nhiều nơi trong thành phố.

Mới đây, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến giữa tháng 11, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới, nhiễu động gió Đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, các tỉnh miền Trung có thể đón nhiều đợt mưa vừa, mưa to.

Ngoài ra, dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 21/10-20/11, cơ quan khí tượng nhận định, tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) (từ 20-30%); khu vực từ Hà Tĩnh - Bình Thuận ở ngưỡng xấp xỉ so với TBNN;...

Thời kỳ này, khả năng xuất hiện khoảng từ 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.