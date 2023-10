Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (30/10), ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 140mm như: Hương Thủy (Hà Tĩnh) 404mm, Quảng Kim (Quảng Bình) 187mm, Tịnh Thọ (Quảng Ngãi) 148mm,...

Ngoài ra, trong 24 giờ qua - từ 14h ngày 29/10 đến 14h chiều nay - lượng mưa ở Yên Thượng 157,4mm (Nghệ An); Phúc Đồng 511,0mm (Hà Tĩnh); Hướng Hóa 117,8mm (Quảng Bình); Hiền Lương 250,8mm (Quảng Trị); Xuân Bình 131,6mm (Quảng Nam);…

Miền Trung mưa lớn, riêng Hà Tĩnh lượng mưa cao nhất những giờ qua, gây ngập úng nhiều nơi. Ảnh: Thiện Lương

Trong bản tin chiều nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đạt cấp 2.

Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết từ chiều nay đến ngày mai (31/10), ở khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Đáng lưu ý, mưa lớn tập trung trong chiều và đêm nay.

Đồng thời, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Trị cũng mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 80-150mm, có nơi trên 200mm. Từ chiều nay đến sáng 2/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 100-250mm, có nơi trên 400mm.

Cụ thể lượng mưa các khu vực ở miền Trung. Nguồn: NCHMF

Ngoài ra, trong chiều và đêm nay, ở khu vực Nam Nghệ An, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Do đó, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại gần 50 huyện.