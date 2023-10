Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hôm nay (29/10), ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 0-14h, có nơi trên 100mm như: Mường Giang (Sơn La) 109.0mm, Hưng Phú (Nghệ An) 250.6mm, Cương Gián (Hà Tĩnh) 228.4mm, Châu Thành (Trà Vinh) 103.6mm,…

Đáng lưu ý, từ chiều tối nay đến 31/10, từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi bắt đầu có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 60-180mm, có nơi trên 250mm.

Cụ thể, từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình, lượng mưa từ 16h hôm nay đến 19h ngày 31/10 là 70-180mm, có nơi trên 250mm. Sau đó, mưa lớn tiếp tục "cuốn chiếu" từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ 3h sáng mai (30/10) đến 19h ngày 31/10 với tổng lượng 60-120mm, có nơi trên 170mm.

Miền Trung bắt đầu mưa lớn. Ảnh minh họa, mưa lớn gây ngập úng trên đường Đà Nẵng hồi trung tuần tháng 10/2023: Hồ Giáp

Cơ quan khí tượng dự báo, mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 2/11.

TS. Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen), chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng cho biết, gió mùa đông bắc bắt đầu thổi mạnh ven biển, không khí lạnh đang về cùng các dải mây lớn, đậm đặc. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa lớn theo từng đợt ngắt quãng từ đêm nay và các ngày 30/10 đến 2/11.

Trước đó, TS. Huy cũng đã có nhận định, từ 28/10 đến 2/11 có thể xảy ra mưa tương đối lớn, theo kiểu "cuốn chiếu" từ miền Bắc vào miền Trung.

Cụ thể, ngày 28-29/10 mưa lớn xảy ra ở khu vực miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ; 30-31/10, mưa tràn vào Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Từ 31/10-2/11, mưa lớn xảy ra ở các khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.

Trong bản tin dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 21/10-20/11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra và tập trung tại khu vực Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có nhiều ngày mưa rào và giông, trong đó cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Đề phòng lũ lụt, sạt lở đất

Ông Phùng Tiến Kiên, Phó trưởng phòng dự báo thủy văn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo, từ ngày mai (30/10) đến 3/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-7m, hạ lưu từ 1-3m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2, riêng các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức báo động 2 và trên báo động 2.

Đồng thời, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Do đó, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại gần 50 huyện, thị của các tỉnh này.