Ngày 30/10, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 10 ngày tới, thủ đô Hà Nội hầu hết có thời tiết tốt. Nhiệt độ buổi tối có xu hướng tăng đều từng ngày từ nay đến 4/11, sau đó giảm nhẹ.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc những ngày tới nắng nhẹ. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Trong 3 ngày đầu, ngày 30/10, thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều khả năng có mưa nhỏ, sau đó sang ngày 31/10 và 1/11 thì trời hửng nắng.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Đối với khu vực Bắc Bộ nói chung, từ hôm nay cũng duy trì hình thái có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng.

Đặc biệt lưu ý, sáng sớm nay đến đêm mai (31/10), ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 80-200mm, có nơi trên 270mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Nghệ An, Phú Yên, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Miền Trung mưa lớn liên tiếp, nguy cơ ngập úng cao. Ảnh minh họa: Hồ Giáp

Trong những ngày tiếp theo, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, thời tiết vẫn xảy ra mưa lớn (từ đêm 31/10-2/11). Từ 5-8/11, có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, từ 1-3/11, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (30/10-1/11):