Xforce vừa chính thức bán tại Việt Nam là mẫu xe hoàn toàn mới của Mitsubishi và được định vị ở phân khúc SUV cỡ nhỏ, nơi đang có sự góp mặt đông đúc của gần 10 cái tên như Hyundai Creta, KIA Setlos, Mazda CX-3, Toyota Yaris Cross, Honda HR-V, MG ZS, Peugeot 2008,...

Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, giá bán từ 620 triệu đồng (Ảnh: Ngô Minh)

Theo công bố của hãng xe Nhật Bản, Mitsubishi Xforce được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam với 4 phiên bản là GLX (620 triệu đồng), Exceed (660 triệu đồng), Premium (699 triệu đồng), riêng giá bán của bản cao cấp nhất Ultimate chưa được công bố. Mức giá này đang đắt hơn 21 triệu đồng so với đối thủ KIA Seltos ngay từ phiên bản tiêu chuẩn.

Về thiết kế, Mitsubishi Xforce dáng trẻ trung, thể thao và trang bị công nghệ chiếu sáng LED cho cả hệ thống đèn trước sau.

Xe được trang bị công nghệ chiếu sáng LED cho cả hệ thống đèn trước sau. (Ảnh: Ngô Minh)

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của Xforce lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở 2.650mm. Khoảng sáng gầm xe lên tới 222mm, lớn nhất phân khúc và tương đương với nhiều mẫu SUV cỡ C. La-zăng kích thước 18 inch ở hai phiên bản cao và 17 inch ở hai phiên bản còn lại.

Về nội thất, cách bố trí khoang lái của Mitsubishi XForce cũng tương đồng với thiết kế của mẫu Xpander Cross với vô-lăng 3 chấu thể thao nhưng có phần hiện đại hơn nhờ sự xuất hiện của màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch.

Một điểm mới là vật liệu được sử dụng trên tap-lô là vải chứ không phải nhựa hay da như những mẫu xe khác. Điều này cũng gây ra nhiều ý kiến khác nhau bởi đây là chất liệu rất dễ bị cáu bẩn, bắt bụi và khó vệ sinh sau một thời gian sử dụng.

Ngoài một số trang bị tiện nghi như nút bấm khởi động, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, sạc không dây,... ở phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Xforce còn được trang bị một số tính năng thường chỉ thấy ở phân khúc cao hơn như hệ thống âm thanh cao cấp Yamaha, điều hòa 2 vùng độc lập có chế độ lọc không khí, hộc giữ lạnh, đóng mở cốp điện với tính năng đá cốp,...

Dù vậy, vẫn có một số điểm khiến người dùng chưa thoả mãn, đó là Xforce không có cửa sổ trời như hầu hết phiên bản cao của các mẫu xe KIA Seltos, Hyundai Creta, Honda HR-V, Toyota Yaris Cross; hay việc chỉnh ghế sẽ phải thực hiện hoàn toàn bằng cơ ngay cả trên phiên bản cao cấp nhất, trong khi các đối thủ đã trang bị ghế chỉnh điện từ lâu.

Khoang lái của Mitsubishi Xforce. (Ảnh: MMV)

Về vận hành, cả 4 phiên bản của Mitsubishi Xforce tại thị trường Việt Nam đều được trang bị khối động cơ MIVEC I-4 1.5L, công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước tương tự như mẫu MPV Xpander.

So với các đối thủ như KIA Seltos hay Hyundai Creta, động cơ của Mitsubishi Xforce không mạnh bằng.

Xe có 4 chế độ vận hành gồm: Bình thường, ngập nước, sỏi đá, bùn lầy. Trong đó, chế độ lái ngập nước lần đầu tiên xuất hiện ở một mẫu xe SUV cỡ nhỏ.

Với các trang bị an toàn trên xe, XForce không có quá nhiều sự khác biệt so với các đối thủ của mình. Gói công nghệ an toàn ADAS với các tính năng chính là hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, điều khiển hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo khi có phương tiện cắt ngang khi lùi chỉ được trang bị ở phiên bản cao cấp nhất Ultimate.

Bảng so sánh nhanh giữa Mitsubishi Xforce và một số đối thủ trong phân khúc B-SUV:

Mẫu xe Mitsubishi Xforce KIA Seltos Hyundai Creta Kích thước dài x rộng x cao 4.390 x 1.810 x 1.660 (mm) 4.315 x 1.800 x 1.645 (mm) 4.315 x 1.790 x 1.660 (mm) Chiều dài cơ sở 2.650 mm 2.610 mm 2.610 mm Động cơ, hộp số - Xăng 1.5L, hộp số CVT - Xăng 1.4L turbo, hộp số ly hợp kép 7 cấp - Xăng 1.6L, hộp số tự động 6 cấp - Xăng 1.5L, hộp số CVT Công suất, mô-men xoắn 105 mã lực, 141 Nm - 138 mã lực, 242 Nm; - 121 mã lực, 156 Nm 115 mã lực; 144 Nm Số phiên bản 4 phiên bản 8 phiên bản 4 phiên bản Giá bán 620-699 triệu

(phiên bản Ultimate cao cấp nhất chưa có gía bán) 599-719 triệu 640-745 triệu

Ở phân khúc SUV cỡ B, Hyundai Creta đang dẫn đầu về thị phần khi đạt tổng doanh số trong năm 2023 là 10.719 chiếc; tiếp đến là KIA Seltos với 9.663 chiếc. Sự xuất hiện của "tân binh" Mitsubishi Xforce, phân khúc vốn chật chội nhưng đầy tiềm năng này sẽ thêm áp lực cạnh tranh.

Ngô Minh - Hoàng Hiệp

