Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) tỉnh Long An phối hợp với Hội LHPN TP Tân An, tỉnh Long An ra mắt mô hình điểm “Nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ” tại phường 1, TP Tân An.

Mô hình có 21 thành viên, trong đó có 5 thành viên thuộc ban quản lý mô hình.

Nhóm được thành lập nhằm cung cấp cho cha mẹ có con từ 0 - 8 tuổi các kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ theo các giai đoạn tuổi, kích thích phát triển toàn diện các lĩnh vực ở trẻ; hỗ trợ trẻ em ít được chăm sóc và tiếp cận với giáo dục mầm non, tiểu học chất lượng.

Thành viên của mô hình "Nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ"

Thành viên mô hình đã được bà Nguyễn Thụy Thắm, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh Long An tập huấn các kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Cụ thể, các thành viên được truyền đạt những nội dung liên quan đến sự phát triển tâm sinh lý, trí tuệ của trẻ ở từng giai đoạn; kiến thức, kỹ năng giao tiếp với trẻ, vui chơi cùng trẻ và chăm sóc sức khỏe của trẻ.

Các thành viên cũng tiến hành thảo luận, chia sẻ và xử lý các tình huống, nhất là việc quan tâm phòng, chống xâm hại trẻ em và can thiệp các hành vi của trẻ.

Giai đoạn từ 0 - 8 tuổi là giai đoạn quan trọng và phát triển mạnh mẽ của trẻ. Nếu được chăm sóc, giáo dục tốt, trẻ sẽ phát triển các tiềm năng, tạo tiền đề phát triển và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội trong tương lai.

Vì vậy, mô hình "Nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ" sẽ giúp các ông bố, bà mẹ thay đổi về nhận thức, nâng cao kỹ năng giáo dục trẻ phù hợp theo từng giai đoạn; biết quan tâm, chăm sóc trẻ tốt hơn.