VietNamNet trân trọng giới thiệu phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại chương trình:

Thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Thưa các Thầy thuốc, cán bộ, người lao động ngành Y tế!

Thưa các vị khách quý!

Hôm nay, chúng ta vui mừng có mặt tại đây để kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng, tri ân và tôn vinh, những người thầy thuốc đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và trao giải cuộc thi viết Sự hy sinh thầm lặng lần thứ 6 cho những tác giả đã có những tác phẩm xuất sắc về những tấm gương điển hình trong ngành Y tế.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, với sự quý trọng, yêu mến các thầy thuốc, tôi thân ái gửi đến đội ngũ bác sĩ, cán bộ và nhân viên ngành Y tế trên cả nước những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin chúc các đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thưa các đồng chí!

69 năm qua, thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế đã luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng, vượt qua nhiều gian khó, hết lòng, hết sức cho sứ mệnh cao quý “chữa bệnh, cứu người”. Là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, ngành Y tế đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo bước phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành, góp phần nâng cao tầm vóc, sức khỏe người Việt Nam, đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của đất nước, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ và đang vững vàng trong thực hiện các mục tiêu phát triền bền vững đến 2030 của Liên hợp quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Việt Nam là một trong những nước có hệ thống y tế rộng khắp từ cơ sở, kể cả vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, thuộc nhóm đầu về giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong trẻ em. Các chỉ số sức khỏe của nhân dân được nâng lên rõ rệt; người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật… đều được hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế. Công tác khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Nhiều bệnh dịch và bệnh xã hội đã được khống chế, loại trừ, sức khỏe và tuổi thọ của nhân dân được tăng lên.

Trong đội ngũ các y, bác sĩ đã có nhiều tên tuổi trở thành biểu tượng sáng ngời về y đức, sự dấn thân, dám nghĩ, dám làm, vì dân, vì nước, hết lòng vì người bệnh và là tấm gương nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo. Nhiều thành tựu y khoa chuyên ngành đã trở thành niềm tự hào của y khoa Việt Nam được ghi nhận trên bản đồ y khoa thế giới, mở ra triển vọng tốt đẹp trên con đường chinh phục các thách thức, giới hạn trong điều trị những bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tấn công vào mọi quốc gia, mọi thành trì y tế, đội ngũ y tế Việt Nam đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, chịu đựng nhiều mất mát, hy sinh để cùng toàn dân làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Những đóng góp to lớn của ngành Y tế được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, được nhân dân trân trọng và tin yêu, được người dân trong nước, khu vực và quốc tế đánh giá cao.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng biểu dương những nỗ lực, cống hiến to lớn của đội ngũ y sĩ, bác sĩ, cán bộ, nhân viên ngành Y tế suốt thời gian qua.

Thưa các đại biểu, Thưa các đồng chí!

Đảng, Nhà nước ta luôn đặt con người ở trung tâm của quá trình phát triển, coi “sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của xã hội”, “dân cường thì nước thịnh”, “mỗi người dân khỏe mạnh là cả nước khỏe mạnh”. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu.

Sau đại dịch COVID-19, thế giới ngày càng đối diện với nhiều thách thức, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, khủng hoảng và xung đột, áp lực xã hội ngày càng tăng... Dân số Việt Nam đã vượt qua mốc 100 triệu, là quốc gia có quy mô dân số đông, đặc điểm dân số trẻ nhưng có tốc độ già hóa nhanh, mô hình bệnh tật thay đổi và diễn biến phức tạp. Nhiều vấn đề còn đang là rào cản, điểm nghẽn như: chính sách, chế độ cho đội ngũ y bác sĩ chưa phù hợp, đời sống cán bộ y tế còn khó khăn, các quy định, pháp luật còn chưa theo kịp với thực tiễn, trình độ quản lý y tế, tài chính y tế, tự chủ tài chính còn nhiều vướng mắc, môi trường hành nghề có nơi có lúc thiếu an toàn, quá tải ở các bệnh viện tuyến trên,… là những trở ngại cho công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân và lao động của người thầy thuốc, cần phải giải quyết cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Để chung tay cùng nhau xây dựng nền y tế Việt Nam khoa học, dân tộc, đại chúng, đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế, góp phần phát triển đất nước bền vững, phồn vinh và hạnh phúc, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa.

Trước mắt phải nhanh chóng hoàn thiện chính sách, pháp luật phù hợp, thiết lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn, thuận lợi để y, bác sĩ, nhân viên y tế hành nghề; bảo vệ, hỗ trợ, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Thực hiện thành công các nhiệm vụ của ngành Y tế về ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật cho các tuyến dưới, phát triển y tế cơ sở, tăng cường y tế dự phòng, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại…, nỗ lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu bảo đảm công bằng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực không ngừng và tiếp tục chinh phục các thách thức, giới hạn trong chẩn đoán, điều trị các loại bệnh, mỗi thầy thuốc cần luôn giữ lửa với nghề, có tinh thần tìm tòi, nghiên cứu, tiếp nhận cái mới, làm chủ khoa học kỹ thuật cao, chuyên sâu, hiện đại, coi trọng sự tiếp nối giữa các thế hệ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trẻ kế cận của ngành Y tế.

Bằng y đức, trí tuệ, tài năng và khát vọng lớn, đội ngũ Y tế Việt Nam có thể đặt ra những tầm nhìn mới, mục tiêu cao, phấn đấu đưa ngành Y tế Việt Nam nằm trong nhóm đầu các nước trong khu vực và vươn tầm thế giới, góp phần giải quyết những vấn đề toàn cầu về sức khỏe, mang lại hiệu quả xã hội và ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Thưa các đồng chí!

Chúng ta rất vui mừng khi đồng hành với các cống hiến to lớn, hy sinh thầm lặng của đội ngũ bác sĩ, nhân viên ngành Y tế trong thời gian qua, bên cạnh các tổ chức, cơ quan của hệ thống chính trị là đội ngũ nhà báo với tài năng, sự thấu hiểu và chia sẻ đã có những tác phẩm báo chí hay, phản ánh sinh động những cống hiến to lớn, những tấm gương sáng, việc tốt của ngành Y tế để lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân lên niềm tin vào điều lành, điều thiện, điều đẹp đẽ luôn hiển hiện quanh ta.

Qua đó, chúng ta thêm trân trọng và yêu quý hơn những người thầy thuốc, cảm nhận sâu sắc hơn về những thành tựu, những gian khó, hy sinh của những “chiến sĩ áo trắng” trong hành trình chiến đấu, trị bệnh, cứu người đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ về sự dấn thân và lòng nhân ái. Mỗi ca bệnh thật sự là một cuộc chiến, và mỗi người thầy thuốc với phẩm chất kiên cường của một chiến binh dũng cảm, đã luôn nỗ lực hết mình, chiến đấu với tử thần để giành lại sự sống cho người bệnh; hơn hết, họ còn là người bạn chân thành, tận tâm, lắng nghe, chia sẻ với tấm lòng ấm áp.

Vui mừng với những thành tựu đã đạt được, chúng ta không quên những thách thức, gian khó ở phía trước để cùng dặn nhau rằng: Hành trình trị bệnh cứu người, chăm sóc sức khỏe nhân dân là một hành trình không có điểm dừng, những gian khổ và vất vả của nghề Y chưa bao giờ hết, đòi hỏi mỗi bác sĩ, y sĩ, nhân viên ngành Y tế phải luôn khắc ghi lời thề Hyppocrates, kiên tâm, nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa về mọi mặt, kiến thức phải đầy đủ, đức hạnh phải trọn vẹn, tâm hồn phải rộng lớn, hành vi phải thận trọng như danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác từng chỉ dạy và như lời căn dặn của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”.

Tôi tin tưởng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Y tế sẽ luôn đoàn kết và sáng tạo, chung tay vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tiếp tục viết nên những câu chuyện nhân văn và cảm động, tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn lao, mang đến niềm tin và hy vọng cho mỗi người, mỗi gia đình vào cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhân dịp Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, một lần nữa, tôi chúc các Thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Y tế dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp cao quý của mình, xứng đáng với kỳ vọng “Thầy thuốc như mẹ hiền” mà xã hội mong chờ, tin tưởng. Chúc các nhà báo có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc về nghề và người của ngành Y tế để lan tỏa những điều nhân văn, tốt đẹp.

Chúc các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn!