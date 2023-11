Sáng 14/11, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Bình (SN 1996, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ) và Trương Quốc Phong (SN 1995, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Hình ảnh 2 bị can cùng tang vật

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 17/10, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo từ chị L. (ở Hà Nội) về việc bị 1 đối tượng sử dụng súng bắn đạn cao su gây thương tích ở khu vực chợ hoa Quảng An cạnh ngã 3 đường Âu Cơ - Xuân Diệu, phường Quảng An.

Nhận được tin báo, cơ quan công an khẩn trương xác minh, bắt giữ Đặng Văn Bình (từng có 2 tiền án).

Tại cơ quan công an, Bình khai, vào ngày 16/10 đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của chị L. về việc tranh chấp vị trí đỗ xe tải và bốc dỡ hàng tại khu vực ngã ba đường Âu Cơ - Xuân Diệu.

Bình đã gọi Trương Quốc Phong đến hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của chị L. Tại đây, Phong sử dụng súng ngắn gây thương tích cho chị L.

Đến ngày 8/11, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Công an Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an TP.HCM đã bắt giữ Phong khi đối tượng đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam.

Khi bị bắt, Phong đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Phong từng có 4 tiền án về tội cướp tài sản và vừa ra tù tháng 5/2023.

Phong quen Bình khi chấp hành án phạt tù chung với nhau. Sau khi ra tù, Bình đến khu vực chợ hoa Quảng An để bốc dỡ, vận chuyển hàng. Phong cũng thường đến hỗ trợ, giúp đỡ Bình.

Khi biết Bình có mâu thuẫn với chị L., Phong đã đến chửi bới, đe dọa nhóm chị L. rồi lấy súng bắn chị này gây thương tích.